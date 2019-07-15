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陸畢業生瘋整容 「變美有優勢」

2019-07-15 00:16聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

暑期、畢業季來臨，中國大陸許多醫療美容機構將目光聚焦到消費能力逐漸增強的學生群體身上。多數的醫美機構，在大廳裡掛著「暑期整容特惠」的宣傳海報，用來吸引大學畢業生及高中畢業生等年輕族群。

「現在的孩子都愛美，趁高考結束，假期較長，帶孩子做雙眼皮手術，到大學開學就恢復得差不多了。」濟南市民劉慧玲帶著女兒諮詢了幾家美容機構。對於女兒做雙眼皮手術的想法，她表示支持。她認為，整形手術後女兒會變得更漂亮，自信心會隨之提升，從而更好融入大學生活。

中新社引述濟南一醫療美容機構總經理李陽表示，近年來，暑期學生群體的整容人數逐年攀升，目前畢業生約占該機構整容人數的四分之一，多為做雙眼皮、隆鼻等微整形手術。「90後」整容人士所占比重較大，而且主見性越來越強，對自己想要整形的部位、要求比較明確。

「畢業生面臨升學、就業等眾多人生變化，部分人會選擇在暑期整形，期望以全新面貌進入新環境。」濟南某醫療美容機構院長李敏說，很多畢業生認為變美後在工作、感情等方面會提升優勢，包括就業面試時的第一印象、新環境中自信心等。

當前微整容呈年輕化趨勢，甚至部分不滿18周歲的未成年人因藝考等原因加入整形大軍，部分醫療美容機構也會根據其監護人的要求，為其做整形手術。

「我們明確表示，絕不接受微整形考生。」山東藝術學院戲劇學院院長董亮說，該校戲劇學院有2/3的專業對考生外形有要求，但該校仍不支持整容。「對外形有要求的專業以後大都從事演員、主持人等行業，這些行業對微表情有嚴格要求，整容後反而不利於學生的發展」。

董亮表示，對大學畢業生來說，雖面臨就業面試等問題，但面試官對求職者的第一印象是其言談舉止的綜合評價，而且就業後發展主要依靠的也是業務能力而不是顏值；對高中畢業生來說，提升顏值不是增強自信心的唯一途徑，更應注重自身修養，以及專業能力的提升。

整形手術面試女兒

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