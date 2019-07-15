德陽 Mayday 救治率100％

2019-07-15 00:16 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／綜合報導



作為大陸首創的一項應急醫療救治機制，四川省德陽市的Mayday應急醫療救治機制運行兩年多以來，共啟動7次、搶救7人，成功率達100%，初步取得良好效果。該市將持續改進推廣該項機制，今年將在全市推廣。 德陽的Mayday應急醫療救治機制運作良好，圖為搶救現場，醫護人員正救治患者。 圖／本報四川德陽傳真 分享 facebook

Mayday源於法語，是國際通用的無線電通話遇難求救信號，也是飛行員最高級別的求救信號。2017年，德陽市人民醫院創大陸之先，運用「Mayday」求救代碼，在原有的「綠色通道」基礎上，建立應用於極危重病人的應急救治機制，使其成為醫院最高級別的搶救信號。主要針對綜合性極危重症患者，意在通過集中優勢資源、簡化流程和多學科診斷，最大能力挽救生命。

據介紹，Mayday機制實行無條件優先原則，針對病情緊急、極其危重、隨時可能出現危及生命情況，甚至死亡的患者，授權急診科、重症醫學科直接啟動流程，接診、檢查、診斷、住院、治療、搶救、手術、轉運等環節均無條件優先。同時，標識Mayday的患者能夠得到醫院各科室醫療組長或副主任醫師以上級別人員的優先處理，需要專科會診、協助診治或轉至上級醫院的，也均能得到妥善保障和優先處理。

下一步，德陽將持續改進Mayday機制，進一步優化流程、簡化環節、提高運行效率，力爭年底前各縣（市、區）均有醫療機構啟動運行。