加拿大證實又一公民在大陸被扣留

2019-07-14 20:04 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



加拿大政府發言人13日證實，一名加拿大公民於中國大陸煙台市被扣留。加拿大全球事務部指出，已向被扣加國公民提供領事協助，但基於隱私法，沒有透露被扣押公民的身份，亦未提到被扣押的原因。

據鳳凰網，江蘇徐州市警方上周二因毒品相關罪名，扣押19人，包括16名外國人。英國駐北京大使館12日表示，有4名英國人在中國大陸被扣。部分人在英孚教育機構（EF Education First）經營的英語教育中心擔任老師。

涉事教育機構為英孚青少兒英語徐州中心。總部位於瑞士的連鎖語言學校英孚教育十日發表一份聲明，承認其在徐州的一所分校發生一起涉嫌涉毒案件。該公司表示正在配合警方調查並將解聘（或開除）被證實涉毒的人員。

針對此次因涉毒被拘外國人國籍問題，中共外交部發言人耿爽12日在例行記者會上表示，江蘇省公安機關近日查獲一起外籍人員涉毒案，目前案件正在偵辦中。公安機關已經及時向相關國家的使領館進行了領事通報，依法保障當事人的正當權益。