親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
台籍分析師被捕
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

高育仁家族老宅被破壞 意外讓家族爭產內幕曝光

加拿大證實又一公民在大陸被扣留

2019-07-14 20:04聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

加拿大政府發言人13日證實，一名加拿大公民於中國大陸煙台市被扣留。加拿大全球事務部指出，已向被扣加國公民提供領事協助，但基於隱私法，沒有透露被扣押公民的身份，亦未提到被扣押的原因。

據鳳凰網，江蘇徐州市警方上周二因毒品相關罪名，扣押19人，包括16名外國人。英國駐北京大使館12日表示，有4名英國人在中國大陸被扣。部分人在英孚教育機構（EF Education First）經營的英語教育中心擔任老師。

涉事教育機構為英孚青少兒英語徐州中心。總部位於瑞士的連鎖語言學校英孚教育十日發表一份聲明，承認其在徐州的一所分校發生一起涉嫌涉毒案件。該公司表示正在配合警方調查並將解聘（或開除）被證實涉毒的人員。

針對此次因涉毒被拘外國人國籍問題，中共外交部發言人耿爽12日在例行記者會上表示，江蘇省公安機關近日查獲一起外籍人員涉毒案，目前案件正在偵辦中。公安機關已經及時向相關國家的使領館進行了領事通報，依法保障當事人的正當權益。

2018年12月，加拿大應美國要求於拘捕華為副董事長孟晚舟後，中加關係隨即惡化。及後中國大陸扣留加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig），以及商人邁克爾（Michael Spavor），指控二人間諜罪。但外界認為二人被扣是北京採取的政治報復行為。

北京與加拿大關係因孟晚舟事件惡化，陸續傳出加國公民在陸被捕。（取自新浪網）
北京與加拿大關係因孟晚舟事件惡化，陸續傳出加國公民在陸被捕。（取自新浪網）
分享

加拿大公安
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

武漢百年老建築江漢飯店失火：房頂全燒毀

2019-07-14 18:48

租客拐童案／百度蹭熱度擅發文致歉 編輯被開除

2019-07-14 16:54

租客拐童案／帶走女童配冥婚？兩個謎樣的人 留下更多難解的謎

2019-07-14 16:42

租客拐童案／9歲的她最後一句話：爸爸我回不來了

2019-07-14 16:41

租客拐童案／女童失蹤9天 遺體尋獲 臉部已難辨認

2019-07-14 16:39

曾獲勳銜、涉足政壇 寶蓮寺前住持釋智慧86歲圓寂

2019-07-14 15:25

郎朗攜妻回瀋陽老家辦答謝宴 因為這件事被罵翻

2019-07-14 15:19

中國女子在日被殺 中國籍嫌犯遭通緝

2019-07-14 15:19

暴雨狂掃 湖南媒體自嘲「本台最新消息：本台被淹了」

2019-07-14 09:48

窮孩子張百發 想當建築工…成了北京副市長

2019-07-14 04:13

北京瞭望／「北京比基尼」老外瘋學 陸官方喊禁

2019-07-14 00:09

倒110車未分類垃圾 上海4人付400萬修復環境

2019-07-13 16:27

快被垃圾逼瘋…中國首家垃圾分類學院「拉風」成立

2019-07-13 16:26

北京推智能垃圾箱 這小區「刷臉」丟垃圾

2019-07-13 16:25

「學伴」風波不息╱1留學生骨折 山東大學招25學生陪護

2019-07-13 13:58

洋學生多次推搡交警 警方及校方都被質疑微懲處太輕

2019-07-13 13:56

俠客島談「學伴」風波：外國人身分 並非護身符

2019-07-13 13:54

留學生配3個異性學伴惹議 山東大學急澄清致歉

2019-07-13 13:41

炫富女郭美美刑滿出監 網紅變成黑衣獄女

2019-07-13 12:35

上海第三機場 落戶南通

2019-07-13 02:02

海溫升高 青島海岸線快「失守」

2019-07-13 00:10

眼紅日商LED頭燈熱賣 內地行家狂訂再退貨騷擾半年未停過

2019-07-12 22:22

妝後如朴信惠網紅被騷擾半年 斥警：不拿刀殺你 做不了什麼

2019-07-12 21:47

北京市台聯辦夏令營 邀台青從古蹟和博物館認識中華文化

2019-07-12 21:08

武漢新秀──東湖綠道 蜿蜒入湖心

2019-07-12 20:13

你是我的南京條約…追星族「國恥」示愛 微博被刪光

2019-07-12 20:02

沒支付寶、沒外賣… 留學生返加國 難忘「中國的好」

2019-07-12 19:43

「1留學生配3中女」山東大學學伴制 挨批成慰安制

2019-07-12 17:39

台灣教師首度進入福州公立小學 年薪54萬還有津貼

2019-07-12 16:47

非洲豬瘟疫情緩和 陸官方下令嚴打「炒豬」

2019-07-12 15:23

中國商人在俄被劫1512萬 歹徒竟是7國安人員

2019-07-12 13:51

租客拐童案／海上發現女童浮屍？虛驚一場

2019-07-12 13:51

黑猩猩逃出獸欄 在動物園內與警力對峙

2019-07-12 12:12

盜墓與銷贓的聖地！北京最神祕市集 凌晨悄悄開張…

2019-07-12 11:00

汶川震後 她們留鄉撐起一片天

2019-07-12 02:10

5．12汶川特大地震紀念館 免費開放

2019-07-12 02:10

新絲綢之路動臥列車 上海站開出

2019-07-12 02:10

莆田設台胞醫保中心 就診報銷簡化

2019-07-12 02:09

高雄-平潭 「海峽號」海上直航

2019-07-12 02:09
看更多

熱門文章

高調抗議台美軍售後 共軍今發布「東南沿海軍演」

2019-07-14 10:13

楊世光向黃國昌叫陣賭雞排：誰說我不敢去上海？

2019-07-14 15:22

中美暗潮洶湧諜對諜！涉當美間諜 共軍副部長被抓

2019-07-14 14:41

陸嚴打報明牌…約談12台籍分析師 3人上海被捕

2019-07-13 23:55

美售台武器 大陸央視猛酸「美把台灣當冤大頭提款機」

2019-07-14 09:23

北京瞭望／「北京比基尼」老外瘋學 陸官方喊禁

2019-07-14 00:09

反送中／沙田大遊行起步 湧現黑衣人流喊「撤回惡法」

2019-07-14 15:39

家樂福掰惹 逛一下中國的炫技超市

2019-07-14 09:52

台證券業登陸…等近20年 商機已消失

2019-07-14 00:21

分析師被捕黃國昌說救什麼救？ 王炳忠批陰狠、歹毒

2019-07-14 17:37

暴雨狂掃 湖南媒體自嘲「本台最新消息：本台被淹了」

2019-07-14 09:48

不滿水貨客 香港遊行再爆警民衝突

2019-07-14 00:09

新聞眼／保護國人在陸權益 政府只能被動？

2019-07-14 00:22

影／被要求出機票錢 黃國昌酸：楊世光朋友應該會心寒

2019-07-14 17:58

反送中／金馬影后現身！葉德嫻穿黑衣再參與沙田遊行

2019-07-14 17:03

反送中／港媒發起靜默遊行 約500人參與已起步

2019-07-14 11:35

反送中遍地開 「光復上水」遊行爆零星衝突

2019-07-13 23:22

上水清場爆警民衝突 2男被捕10警員受傷送院

2019-07-14 09:09

台籍分析師被捕 陸委會駁楊世光：陸方已簡化執照申請

2019-07-13 22:52

窮孩子張百發 想當建築工…成了北京副市長

2019-07-14 04:13

陸查違法／一旦涉內線…面臨五年徒刑

2019-07-14 00:14

搶占道義高點 華春瑩指中國沒能解決挨罵問題

2019-07-14 17:46

郎朗攜妻回瀋陽老家辦答謝宴 因為這件事被罵翻

2019-07-14 15:19

官媒批判調門拉高 新華社點名蔡「倚美謀獨」

2019-07-14 11:00

楊世光：調查焦點在分析師從業資格

2019-07-14 00:09

沙田大遊行爆衝突！警放胡椒噴霧 示威者投擲物品反擊

2019-07-14 17:42

陸委會：陸方11日通報我刑事局

2019-07-14 00:15

台籍分析師上海被捕 楊世光：服貿未過埋爭議

2019-07-14 00:14

楊世光叫陣賭雞排 黃國昌：利用我炒知名度

2019-07-14 18:28

陸委會：正告大陸切勿藉軍演輕舉妄動

2019-07-14 19:12

影／楊世光叫陣黃國昌：我若不敢回上海 跪發5千份雞排

2019-07-14 18:04

陸查違法／業者西進搶錢…風險不小

2019-07-14 00:14

楊世光挑戰黃國昌 上海台北「機雞」對決

2019-07-14 17:18

人行是否降息 看兩大指標

2019-07-13 23:47

共軍近日東南沿海軍演 陸官媒續批美短視

2019-07-14 13:12

武漢百年老建築江漢飯店失火：房頂全燒毀

2019-07-14 18:48

台籍分析師上海被捕 陸委會：與服貿協議關係不大

2019-07-14 00:14

反送中／沙田下午遊行 46條巴士路線受影響

2019-07-14 14:26

影／楊世光回嗆黃國昌：來個機雞對決

2019-07-14 16:13

租客拐童案／帶走女童配冥婚？兩個謎樣的人 留下更多難解的謎

2019-07-14 16:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top