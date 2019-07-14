兩岸建築、室內設計百名大學生 高雄駁二較勁實做力

2019-07-14 19:26 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



兩岸建築與室內設計學生大比拚！「中建海峽盃」第6屆海峽兩岸大學生實體建構大賽，14日到16日在高雄駁二藝術特區本東倉庫登場，共有大陸9所大學、台灣6所大學上百名建築、室內設計科系的大學生大會師，以木材或竹材搭建出一比一實體建物，在設計外也考驗實做功力。

參賽學生隊伍在比賽一開始高呼加油口號，隨即蹲在地上忙著將已裁切、編號的木材依序排列，展開組裝加工，神情緊張又專注。

此次競賽主題為「遇 En-counter」，不少參賽隊伍是在大陸當地將木材初步加工後，再運抵台灣，總重超過2噸，學生須在16小時內依設計圖組裝建構完成長2.5m*寛2.5m*高3m的實體建物，並由兩岸建築師、學者及結構工程師等評審團進行評選，比賽期間也開放民眾參觀。

承辦此次競賽的高雄大學建築學系教授陳啟仁說，該競賽從美學設計、選材加工、組裝到呈現，考驗學生理論、畫圖及實作等多元功力，尤其木頭重、材料複雜度高，是一大挑戰。8所對岸學校以海、空運甚至學生行李將木材帶來，須經海關檢疫，福州大學還向南投下訂竹材再加工裁切。

陳啟仁觀察，大陸學生熟悉數位工具使用，重視宏觀設計，台灣則著重手繪及手做基礎功，關注人文社會問題，各有特色，期待透過競賽交流，學習彼此長處。