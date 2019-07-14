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丹娜絲颱風最快明晚生成 影響花東及南部天氣

金廈泳渡挑戰怒海 中國選手包辦男女組冠軍

2019-07-14 17:51聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

第10屆金廈泳渡全球華人接力公開賽，今天在金門烈嶼鄉雙口海岸出發，兩岸四地共有100支隊伍200名選手參賽，今年因風浪大，各組選手的成績普遍受到影響，最終男子組由大陸選手董明哲、王凱鵬以1小時37分拿下男子A組第1名，女子組則由陳慈、楊丹丹以1小時43分奪冠。台灣游泳好友卓承齊和卓沛齊兄弟與隊友曾楷文、廖梓丞，分別拿下男子A組第2、3名。

搶灘料羅灣在昨日因為海象不佳取消，金廈泳渡是否如期舉行也頗受關注，所幸「天公作美」，今日的海象轉好，大會評估風險小組召集人、金門縣教育處長羅德水上午宣布海象符合比賽要求，活動如期登場。稍後在金門縣長楊鎮浯廈門市政府辦公廳副主任王庭亮等人鳴槍下，選手爭先下水向前游。

全長約7公里的金廈海上泳渡，已經邁入第10年，今年由小金門雙口海灘出發，終點站是廈門椰風寨指揮中心海灘，共有台、港、澳和大陸的100支隊伍、200名男女選手參賽，以2人一組，各游3500公尺，在中線檳榔嶼交捧隊友游向終點。

最終男子A組第一名由中國選手董明哲和王凱鵬獲得，成績為1小時37分06、第二名的曾楷文和卓承齊成績是1小時38分50、第三則是卓沛齊和廖梓丞則是1小時41分16。其中卓承齊和卓沛齊是兄弟檔，也是去年的冠軍組。

卓承齊在受訪時表示，他是剛結束義大利的世大運比賽，返台後就直接前往金門參賽，卓承齊表示，今年風浪確實比較大，但他努力拚戰尋求奪冠，只是最終未能趕上相當可惜，此番是他第4度參賽，他與弟弟卓沛齊，今年首度拆檔與其他人合作，賽前弟弟還特別提醒他「不要交換錯棒」。弟弟卓沛齊與新搭檔，也游出佳績，位居第三。

而女子組前三名為陳慈和楊丹丹的1小時43分52、謝宜臻和詹庭瑜的1小時53分22排在第二，第三則是劉家怜和姚羽芯的1小時37分06，其中二、三名都由台灣選手包辦。

楊鎮浯表示，金廈水域從過去的國共對峙，到現在為來來往往，遊客交織，各式交通載具川流不息；其中，最具代表性的就是大家在這裡見證的金廈泳渡。金廈泳渡來自台港澳陸的選手都經過嚴格挑選，能夠在這個水域參賽的選手，才是真正頂尖的選手。

「2019金廈泳渡華人接力賽」今天由金門縣長楊鎮浯（右五）等人主持鳴槍。記者蔡家...
「2019金廈泳渡華人接力賽」今天由金門縣長楊鎮浯（右五）等人主持鳴槍。記者蔡家蓁／攝影
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金廈泳渡今在烈嶼鄉雙口海岸出發，選手在聽到鳴槍後，分梯下水奮力游向廈門。記者蔡家...
金廈泳渡今在烈嶼鄉雙口海岸出發，選手在聽到鳴槍後，分梯下水奮力游向廈門。記者蔡家蓁／攝影
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第10屆金廈泳渡全球華人接力公開賽今天圓滿落幕，男子A組的前三名頒獎合影，其中台...
第10屆金廈泳渡全球華人接力公開賽今天圓滿落幕，男子A組的前三名頒獎合影，其中台灣游泳好手卓承齊（右2）與隊友拿下男子A組第2名的佳績，右一是金門縣長楊鎮浯。記者蔡家蓁／攝影
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金門廈門楊鎮浯
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