金廈泳渡挑戰怒海 中國選手包辦男女組冠軍

2019-07-14 17:51 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



第10屆金廈泳渡全球華人接力公開賽，今天在金門烈嶼鄉雙口海岸出發，兩岸四地共有100支隊伍200名選手參賽，今年因風浪大，各組選手的成績普遍受到影響，最終男子組由大陸選手董明哲、王凱鵬以1小時37分拿下男子A組第1名，女子組則由陳慈、楊丹丹以1小時43分奪冠。台灣游泳好友卓承齊和卓沛齊兄弟與隊友曾楷文、廖梓丞，分別拿下男子A組第2、3名。

搶灘料羅灣在昨日因為海象不佳取消，金廈泳渡是否如期舉行也頗受關注，所幸「天公作美」，今日的海象轉好，大會評估風險小組召集人、金門縣教育處長羅德水上午宣布海象符合比賽要求，活動如期登場。稍後在金門縣長楊鎮浯和廈門市政府辦公廳副主任王庭亮等人鳴槍下，選手爭先下水向前游。

全長約7公里的金廈海上泳渡，已經邁入第10年，今年由小金門雙口海灘出發，終點站是廈門椰風寨指揮中心海灘，共有台、港、澳和大陸的100支隊伍、200名男女選手參賽，以2人一組，各游3500公尺，在中線檳榔嶼交捧隊友游向終點。

最終男子A組第一名由中國選手董明哲和王凱鵬獲得，成績為1小時37分06、第二名的曾楷文和卓承齊成績是1小時38分50、第三則是卓沛齊和廖梓丞則是1小時41分16。其中卓承齊和卓沛齊是兄弟檔，也是去年的冠軍組。

卓承齊在受訪時表示，他是剛結束義大利的世大運比賽，返台後就直接前往金門參賽，卓承齊表示，今年風浪確實比較大，但他努力拚戰尋求奪冠，只是最終未能趕上相當可惜，此番是他第4度參賽，他與弟弟卓沛齊，今年首度拆檔與其他人合作，賽前弟弟還特別提醒他「不要交換錯棒」。弟弟卓沛齊與新搭檔，也游出佳績，位居第三。

而女子組前三名為陳慈和楊丹丹的1小時43分52、謝宜臻和詹庭瑜的1小時53分22排在第二，第三則是劉家怜和姚羽芯的1小時37分06，其中二、三名都由台灣選手包辦。