租客拐童案／帶走女童配冥婚？兩個謎樣的人 留下更多難解的謎

2019-07-14 16:42 世界日報 中國新聞組╱北京14日電



租客與女童7月7日出現在寧波的監控畫面（取材自澎湃新聞） 分享 facebook 女童失聯案中，兩名租客扮演關鍵人物，男租客疑似沉迷遊戲，帳號被指價值上千萬；女租客侄子則說：「實在猜不到她究竟幹了什麼。」有一說他們帶走女童是為配冥婚，但當地村支書表示，老家沒有冥婚習俗。

荔枝新聞報導，兩租客在各類社交網上發布的信息幾乎都是到全國各地遊山玩水的視頻，此外，男租客梁鄧華則會發布一款叫做「捕魚來了」的遊戲的截圖。

在某視頻平台上，梁鄧華兩次發布該遊戲截圖，截圖顯示帳號級別是：未來神、皇冠6、Lv.7，但帳號的精確信息則打了馬賽克。有網友評論這「最少800萬人民幣的號」、「他這等級如果真花錢的話，要近千萬人民幣，不是一般有錢。」

此外，在男租客曝光的視頻帳號中，還存在大量的「旅行日誌」，住大別墅等內容，展示了他同女租客幾個月來的旅行足跡，遍布幾十個城市。有曾跟這兩人一同遊玩過的「驢友」爆料，這兩人衣著寒酸卻出手闊綽；另外也有媒體採訪曾載過一行三人的網約車司機，稱男租客「說自己很有錢，愛炫富」。

據報導，男租客雖然在各大平台曬出自己的帳號，帳號暱稱卻都被厚碼覆蓋掉了，因此，該巨額價值的遊戲帳號是否為男租客本人所有，還是盜取的別人的截圖，尚不得而知。

都市快報報導，謝姓女租客的侄子小謝說，「我們家裡人都不清楚她究竟幹了什麼？為什麼要這麼做？不知道也猜不到，只有問她才知道。我長這麼大，都沒見過她，也根本不了解她。」

「快30年了，她就沒回到過老家，多年也不和家人聯繫，甚至我爺爺奶奶去世，她竟然沒回來看最後一眼！」

北京青年報報導，廣東化州市某村林姓支書表示，謝女此前曾多次以要買房、做生意為由向家中幾個兄妹借錢。她曾向哥哥借款50萬，但借錢後家人卻聯繫不上她，如今提起她，家人都恨之入骨。

另據上觀新聞報導，梁鄧華的家人到寧波認屍時稱其已15年沒回過家。

六堆村村支書彭正春表示，聽說，梁鄧華離開村子的起因是和妻子吵架，妻子一氣之下燒掉了結婚證。此後，梁鄧華負氣出走，再也沒有過問一子一女，但並未和妻子正式離婚。

針對網上盛傳的「冥婚說」，彭正春和平山村婦女主任都稱，當地並無冥婚風俗。