租客拐童案／9歲的她最後一句話：爸爸我回不來了

2019-07-14 16:41 世界日報 中國新聞組╱北京14日電



女童的爺爺奶奶得知噩耗哭到癱軟。（取材自上觀新聞） 分享 facebook 13日下午在象山縣石浦海域發現的女童遺體，確認是杭州9歲失聯女童章子欣。女童父親趕到象山殯儀館一言不發，爺爺奶奶得知噩耗哭倒在地。章子欣生前願望是當一名畫家，她和爸爸說的最後一句話是：爸爸我回不來了。

新京報報導，13日晚10時許，身著黑衣的女童父親章軍在公安車輛護送下，抵達象山殯儀館。屍體解剖中心大門緊閉，拉起警戒線，有警察把守。章軍身著黑色T恤和牛仔褲，腳穿黑色運動鞋。一下車立刻背對媒體，走進屍體解剖中心，一言未發。

13日下午4時45分，章軍接到屍體打撈的消息後，從淳安縣青溪派出所出發，一路冒雨連續行車5個多小時，行程近400公里。

據象山縣公安局官方通報，相關情況還在進一步調查之中。

上觀新聞報導，在清溪村章子欣的家中，13日下午4時左右，多位村民以及村主任已經聞訊趕來。章子欣的爺爺奶奶哭倒在地，爺爺邊哭邊大喊：「為什麼！為什麼！我的寶貝！」奶奶已經哭得沒了力氣，滑到地上，在村民和親屬的攙扶下才勉強坐起。

章子欣的姑父沉默不語，當看到奶奶哭得癱到地上不停捶打自己時，他和村民衝上前去攙扶。子欣姑姑抱著16個月大的小兒子，在一邊沉默，眼眶已被淚水浸得發紅。

另據937江蘇新聞廣播報導，章子欣之前在學校的櫥窗裡，寫下了自己的心願：長大後想當一名畫家，好好學習，天天向上。章子欣的學習成績很好，家裡貼了很多獎狀，今年考試考了年級第八。

章子欣7日失聯當天，兩名租客未按約定把章子欣送回家，章軍和女兒通過最後一個電話；章父回憶孩子只說了兩句話：第一句是我問你們在哪裡，她說在象山；第二句是「爸爸，我回不來了」。