租客拐童案／女童失蹤9天 遺體尋獲 臉部已難辨認

2019-07-14 16:39 世界日報 中國新聞組／北京14日電



杭州9歲女童章子欣4日被梁姓及謝姓兩租客帶走後，遺體13日下午在寧波象山松蘭山景區海裡被發現，據當時協助打撈遺體的漁船船老大透露，當時章子欣有點浮腫，上身穿著粉紅色T卹，下身穿著白色連褲襪，腳上還剩一隻黑色涼鞋，「面部已經辨認不出來了，我撈的時候就在掉眼淚，實在太可憐了。」

綜合媒體報導，家住杭州淳安的章子欣，7月4日梁姓及謝姓兩租客以「到上海喝喜酒、做花童」為由帶走，隨後卻輾轉到了福建、寧波等地，章父8日報警，兩名租客也在同日被發現在寧波手挽著手跳湖自殺身亡，章子欣下落不明，至到13日下午遺體被發現。

縱相新聞報導，船老大邵先生表示，遺體被發現的具體位置應該是檀頭山島北面缸排礁附近海面，他到場時已有漁政、海事部門的船隻在現場，「大家一起把屍體撈了上來，隨後直接護送到當地漁政碼頭，於下午1時30分左右轉交給了已經在碼頭等候的當地公安。」

女童父親章軍在海邊尋女的畫面。（取材自微博/視覺中國) 分享 facebook 租客與女童7月7日出現在寧波的監控畫面，此後章子欣就失去蹤影。（取材自南方都市報） 分享 facebook

中國新聞網報導，據章子欣奶奶回憶，今年6月起，梁姓男子（43歲）及謝姓女子（46歲）常來光顧自己的水果攤，他倆自稱來自廣東省化州市。6月29日，兩人以酒店較貴為由租住其家，不久即與孫女章子欣熟絡起來。7月4日，兩人以要「帶章子欣赴上海喝喜酒、當花童」為由，將其從家中帶走。章子欣的奶奶回憶，兩人多次表示要發婚禮紅包，但都被拒絕。

章子欣父親章軍透露，章子欣失蹤後的7月6日，梁姓男子及謝姓女子兩人曾拍攝章子欣坐在網約車裡的視頻稱「女孩在車上睡著了，睡得很香」、「收了一個女兒」。這條視頻隔日就被刪除。章軍回憶，自己當時心裡預感不好，很著急地聯繫對方要求一定要將女兒送回來，「當時我甚至說不送回來，我就報警了，但語氣沒那麼嚴重，畢竟女兒還在他們手裡。」

據章子欣的奶奶收到的視頻顯示，梁謝兩人曾帶章子欣前往福建漳州等地。7月7日，梁、謝兩人未按約定將孩子帶回家，之後便失去聯絡。7月8日，章子欣家屬報警，專案組連夜趕往寧波開展調查。

案情疑點多 調查難度大

根據警方掌握的情報顯示，梁謝兩人與章子欣7月7日17時23分，曾出現在寧波市象山縣松蘭山旅遊度假區黃金海岸大酒店門口；22時20分許，梁、謝兩人再出現時，身邊已不見了章子欣；23時01分許，梁、謝兩人在爵溪街道東門十字路口乘出租車離開。8日0時，梁、謝兩人於寧波東錢湖跳湖自殺。

據了解，梁、謝兩人並非夫妻，警方初步排除兩人跟網上流傳的宗教組織有關。而隨著梁、謝兩人的自殺，事件留下的諸多疑點仍然待解，調查難度明顯較大。