曾獲勳銜、涉足政壇 寶蓮寺前住持釋智慧86歲圓寂

2019-07-14 15:25 世界日報 香港新聞組╱香港14日電



寶蓮寺前住持釋智慧圓寂享年86歲。圖／香港中通社 分享 facebook

寶蓮禪寺今日凌晨公布，香港佛教聯合會榮譽會長、寶蓮禪寺董事會主席智慧老和尚，在13日晚9時半圓寂，世壽86歲。

香港01報導，釋智慧老和尚曾任香港佛教聯合會榮譽會長、第61至63屆董事會會長、寶蓮禪寺董事會主席、寶蓮禪寺第七代住持、世界佛教僧伽會副會長。他為南海西樵人，3歲自南海家鄉到香港，居於寶蓮禪寺。

曾經參與抗日

根據寺方資料，1941年12月香港淪陷，1942年東江縱隊港九大隊大嶼山縱隊進入大嶼山抗日，寶蓮禪寺支持抗戰，釋智慧當過大嶼山抗日游擊隊秘密義務通訊員，為游擊隊報告敵軍行動。他在和平後留在寺內擔水、運柴，至30歲（1963年）那年出家，1966年開始出任寶蓮禪寺董事。

據報導，釋智慧較入世，涉足政界，他1979年組織「港澳佛教界代表團」訪問北京，恢復港澳與內地中斷了30年的宗教界聯繫，這被各界視為宗教界的「破冰之旅」；1990年，他通過中聯辦在中國佛教協會的協助下，投入內地希望工程建設，先後助建希望學校300多間；1997年當選為第九屆港區全國人大代表；2000年至2011年期間，出任離島區議會委任議員。

報導稱，釋智慧1990年獲港英政府頒B.H.社會服務勳銜，又於1996年獲頒 M.B.E.英帝國員佐勳章；回歸後，他分別在2005年及2015年獲頒授銅紫荊星章及銀紫荊星章。

年輕想當明星

釋智慧的入世不只在涉足政壇，還有他的談笑風生。他自言年輕未出家前有過一打女朋友，18歲時曾投考電影明星及警察，但因學識「不」而失敗。