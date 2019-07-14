郎朗攜妻回瀋陽老家辦答謝宴 因為這件事被罵翻

2019-07-14 15:19 世界日報 中國新聞組╱北京14日電



郎朗與24歲的德韓混血的妻子吉娜愛麗絲（Gina Alice）在法國舉行婚禮後，日前回到老家瀋陽辦了一場答謝宴，親朋好友也前來恭喜，有一位自稱郎朗堂妹的博主在社交媒體上曬出答謝宴盛況，還稱：「第一次見到這麼多姓朗的人，全是親戚。」

「企鵝號」報導，在答謝宴開始之前，郎朗和妻子坐在台下等待賓客落座，不少親朋好友主動過來問好。其中一位長輩或許是很久沒有見到郎朗，一過來就被郎朗拉住手聊了起來，隨後可能是自覺不妥，就站起身來問好。不過這位長輩郎朗可能不太熟，還有人在旁邊為郎朗介紹。

看到這個場景，有網友質疑郎朗並沒第一時間站起來：「為什麼看到長輩都不第一時間主動站起來？」、「旁邊是郎朗的小新婚妻子嗎？見到長輩不知道站起來嗎？教養呢？」

不過視頻並沒有完整展現之後的過程，郎朗也很快就站起身了，看愛麗絲的狀態，也是馬上就要站起來了。有網友就為一對新人鳴不平：「這個答謝宴就是婚禮，你要站起來的話，就不用坐了。尤其是還沒開始。」、「七大姑八大姨聽說過沒？好多親戚可能你都沒見過。你怕是沒結過婚吧。」、「這就屬於雞蛋裡挑骨頭了。」

據報導，實際上，語言不通的吉娜愛麗絲在答謝宴現場表現得很得體。有人拿著手機拍她，她也主動打招呼；和親朋好友合照時，她還主動屈膝彎腰，免得太高。

郎朗與愛麗絲在答謝宴現場也四處撒狗糧。在舞台上，主持人問愛麗絲怎麼走進郎朗的生活，郎朗回答說「愛麗絲來了。」旁邊的愛麗絲緊緊挽住婆婆的手，估計這種場面她還有點不習慣。在台下，愛麗絲則緊緊挽住郎朗的手；在酒店外迎客，愛麗絲還在郎朗旁邊撒嬌。

報導說，從這些細節來看，郎朗和愛麗絲並非是沒有教養的人，不過答謝宴上，除了他們兩個本應該走的流程，要和招呼各位親朋好友，有些時候並沒有做到100%，不應該苛責。自家家宴，就會顯得更加放鬆，尤其是語言不通的情況下，愛麗絲還得看看老公先怎麼做呢！