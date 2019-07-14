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不通報非洲豬瘟 中國農業部官員：網站上都有

2019-07-14 12:25中央社 寧海14日電

中國一直未向台灣通報非洲豬瘟疫情，中國農業農村部辦公廳主任廣德福今天說，大陸非常透明，疫情網站上都有，他稱中國非洲豬瘟疫情控制得非常好，「去年到現在才140多起」。

第二屆海峽兩岸鄉村振興論壇今天在浙江省寧波市寧海縣登場，廣德福在開幕式致詞時表示，中共19大提出實施鄉村振興戰略，使農業農村同步現代化。兩岸同文同種，都是炎黃子孫，盼兩岸同心攜手合作。

開幕活動結束後，面對中央社記者詢問，農委會曾多次發函請大陸相關單位通報非洲豬瘟疫情，卻都遭「已讀不回」時，廣德福首先說，獲取訊息的管道都是有的，大陸第一時間都有通報國際衛生組織。

面對記者追問，大陸為何未循兩岸協議的通報機制向台灣說明非洲豬瘟疫情時，廣德福則說，過去中國國民黨執政時，管道都是暢通的，大陸都會主動說。「後來是你們那邊把管道給關掉的」。

廣德福表示，關於中國的非洲豬瘟疫情，中國農業農村部的網站上都有，都可以找的，大陸非常透明，「我們什麼疫情都是即時發布」。

至於非洲豬瘟目前在中國的態勢，廣德福則稱，大陸控制得非常好、「個位數」，得到社會高度認可。他在搭乘電梯離去前還向記者補充，非洲豬瘟去年8月在中國發生到現在「才140多起」。

中國農業農村部副部長于康震7月4日表示，截至7月3日，中國全境累計發生非洲豬瘟疫情143起，撲殺豬隻116萬餘頭。其中，今年以來共發生44起，除4月份外，其他5個月新發生疫情數均保持在「個位數」。

另據中國農業農村部網站，自7月以來，中國共發生3起非洲豬瘟案例，其中兩起位於廣西，最新一起於7月11日發生在湖北省黃岡市團風縣，該養殖場存欄生豬102頭，發病5頭，死亡5頭。

非洲豬瘟疫情農委會
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