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傳家長代寫備審資料成範本 成大回應了...

暴雨狂掃 湖南媒體自嘲「本台最新消息：本台被淹了」

2019-07-14 09:48聯合報 記者羅印冲╱即時報導

近期大陸華南、華東多個省份暴雨成災。自進入6月份防汛關鍵期以來，截至上周四，全大陸共有1991萬人次受災，129.8萬人次緊急安置，58.2萬人次需緊急生活救助。

綜合陸媒報導，據統計，浙江、福建、江西、湖南、廣東、廣西、四川、貴州等25省區市和新疆生產建設兵團共有3.4萬間房屋倒塌，農作物受災面積1761.4千公頃。

7月以來，暴雨在湖南上演「車輪戰」，7月6日至10日，湖南省湘中及以南地區發生暴雨過程，全省平均降雨量95.4毫米。據稱，這是1951年有連續氣象記錄以來同期第2高位。據湖南省發布的消息，初步統計，因災死亡（失蹤）17人。

在湖南醴陵，當地淥江水位猛漲，出現醴陵市50年一遇的重大洪水災情，當地轉移受困群眾逾萬人。

湖南醴陵媒體中心的記者們只能結伴划船上班，因單位地處臨河道路，水勢上漲較快，市融媒體中心的大坪已變成一片海。當地媒體自嘲：「本台最新消息，本台被淹了」。

江西也受到雨水的輪番襲擾，9日至10日江西共有11個縣市出現暴雨。12日，10個縣市出現大雨。連日降雨導致多地水位上漲、多處低窪稻田漬澇，暴雨洪水還造成多市部分羣眾受洪水圍困、道路橋樑損毀、城市內澇。據稱，江西近日已經連發66個暴雨預警信號。

廣西近日同樣飽受雨災之苦。12日下午至今晨，廣西北部多地降下暴雨到大暴雨，局地特大暴雨，其中桂林七星鐵山園降雨最強，累積雨量超過300毫米。廣西區氣象局於7月13日08時將重大氣象災害（暴雨）Ⅲ級應急響應提升為Ⅱ級應急回應。

江西省撫州市黎川縣大小河流暴漲，該縣主河道黎灘河水位接近歷史最高水位，位於黎灘河...
江西省撫州市黎川縣大小河流暴漲，該縣主河道黎灘河水位接近歷史最高水位，位於黎灘河岸邊的明清古城部分老街受淹。取自中新網
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湖南湘潭，洪鋒過境。取自新華網
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