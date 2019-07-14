暴雨狂掃 湖南媒體自嘲「本台最新消息：本台被淹了」

2019-07-14 09:48 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



近期大陸華南、華東多個省份暴雨成災。自進入6月份防汛關鍵期以來，截至上周四，全大陸共有1991萬人次受災，129.8萬人次緊急安置，58.2萬人次需緊急生活救助。

綜合陸媒報導，據統計，浙江、福建、江西、湖南、廣東、廣西、四川、貴州等25省區市和新疆生產建設兵團共有3.4萬間房屋倒塌，農作物受災面積1761.4千公頃。

7月以來，暴雨在湖南上演「車輪戰」，7月6日至10日，湖南省湘中及以南地區發生暴雨過程，全省平均降雨量95.4毫米。據稱，這是1951年有連續氣象記錄以來同期第2高位。據湖南省發布的消息，初步統計，因災死亡（失蹤）17人。

在湖南醴陵，當地淥江水位猛漲，出現醴陵市50年一遇的重大洪水災情，當地轉移受困群眾逾萬人。

湖南醴陵媒體中心的記者們只能結伴划船上班，因單位地處臨河道路，水勢上漲較快，市融媒體中心的大坪已變成一片海。當地媒體自嘲：「本台最新消息，本台被淹了」。

江西也受到雨水的輪番襲擾，9日至10日江西共有11個縣市出現暴雨。12日，10個縣市出現大雨。連日降雨導致多地水位上漲、多處低窪稻田漬澇，暴雨洪水還造成多市部分羣眾受洪水圍困、道路橋樑損毀、城市內澇。據稱，江西近日已經連發66個暴雨預警信號。