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窮孩子張百發 想當建築工…成了北京副市長

2019-07-14 04:13世界日報 中國新聞組／整理

北京市原副市長張百發7月5日逝世。（中新社資料照片）
北京市原副市長張百發7月5日逝世。（中新社資料照片）
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北京市已故前副市長張百發從普通的鋼筋工人走到北京市的常務副市長的領導崗位，還是著名的勞動模範，對戲曲藝術的推動也不遺餘力。他曾三次陪同鄧小平視察北京的城市建設，並曾在2015年國務院前副總理萬里的弔唁儀式上跪下行大禮，哽咽著說，「我是學生，我給老師就要行這樣的大禮才對」。親和且重情義的處事風格，令人印象深刻。

20歲組「鋼筋工青年突擊隊」建設人民大會堂

界面新聞報導，1948年，張百發跟著父親離開老家香河農村，落腳在京城的貢院西街8號。父親織布謀生，無錢供他讀書，他在家成了幫手，平時則向住家附近的建築工地工人師傅學綁鋼筋，幻想著自己有一天也能頭戴安全帽，出現在他們的中間。1951年他如願以償當上鋼筋學徒工，這年他只有16歲。

新京報報導，1954年4月28日，由張百發和11名青年人組成、以他的名字命名的北京第一支鋼筋工青年突擊隊誕生。作為突擊隊長的張百發剛滿20歲，他和夥伴們打著隊旗，從八大學院、友誼賓館、東郊廠房到宏偉的人民大會堂工地，參加了近百幢高樓的建設。在新中國第一個五年計畫期間。他們出色地完成了832項工程任務，成為全國建築行業的一面旗幟，張百發也成為新中國成立初期的一位青年楷模。

值得一提的是，報導指出，當年與張百發一起建設人民大會堂的，還有李瑞環木工青年突擊隊，負責鋪設大會堂宴會廳的品花地板，研究出新式「推車式」地板刨，使原來要45天工期完成的工作只用8天半時間就完成了。於是也產生了「張百發與李瑞環，一個鐵匠，一個木匠，是工人出身的一對師兄弟」的說法。

萬里「文革」被批鬥 張百發「陪鬥」

兩人還是同一天被提拔為幹部。張百發介紹，而且他倆的老伴同姓同名，都叫王淑蘭，又都是同年同月同日生；兩人的孫子同歲，名字都叫老虎，在同一所學校上學。

報導稱，通過建設人民大會堂，時代十大建築副總指揮的萬里，發現了張百發這個人才，萬里任北京市副市長時，李瑞環、張百發是他得力的「哼哈二將」。

中新網報導，在「文革」當中，萬里曾被批鬥，陪他挨鬥的三人中就有張百發。中新網2015年報導萬里弔唁儀式時披露，時任北京市副市長張百發在弔唁時突然跪下，哽咽對著「老師」行弟子之禮，顯現他對萬里的深厚感情和敬意。

1958年初見鄧小平 自稱「身為鋼筋工，各行都精通」

報導說，張百發第一次見到鄧小平是在1958年。當時他是青年突擊隊長，在中南海接受中央領導人的接見，時任團中央書記王照華將他介紹給小平同志說：「這個小伙子叫張百發，他是多面手。」張百發回答說：「我們有個口號：身為鋼筋工，各行都精通，學成多面手，幹活不窩工。」鄧小平聽了，鼓勵他說：「好，6億人民的方向。」

1993年10月，張百發陪同鄧小平參觀了北京的建設發展。回憶起當時的情景，張百發說：「車子緩緩行駛，走到哪裡，小平都得問一問，國際飯店啦，海關大樓啦……特高興。完了，我告訴小平同志，新建的長安大戲院在那兒。我說：『再有兩年可以投入使用，到時請您來看戲。』」

退休後，張百發發起組織「振興戲曲基金會」，為戲曲事業的振興奔走。他擔任振興京劇基金會會長期間，促成了北京市戲曲藝術發展基金會和長安大戲院共同主辦的「走進長安戲曲之門」系列惠民等演出。

中國國家京劇院的成都籍京劇名角魏積軍告訴紅星新聞，張百發對於京劇、京劇人才的支持和鼓勵，是非常重要的。即使早已抱病在身，今年的「五四青年節京劇演唱會」，張百發依然到場，為每一個年輕演員加油打氣。他也曾任北京網球協會主席。

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