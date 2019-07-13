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上水廣場爆警民衝突 港警出動胡椒噴劑和警棍

2019-07-13 17:39聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

反送中運動遍地開花。香港網民為水貨客問題，發起的「光復上水」遊行結束後，上水廣場門外的天橋位置，警方與市民發生推撞，警員施放胡椒噴霧驅散人群。有警員揮動警棍，驅散人群，其後警員手拉手築成人鏈。

香港電台、星島網、明報網報導，「北區水貨客關注組」下午舉行「光復上水」遊行，並於下午近5時，「北區水貨客關注組」發言人梁金成宣布遊行結束，最少有3萬人出席遊行，並呼籲市民參與明日的沙田遊行，而警方則未有數字。

遊行隊伍中，不乏當區居民，有居民批評，上水大部份店舖都為水貨客而設，當地居民簡單至柑橘也買不到，形容上水早被水貨客占領，「被踩到心口上」。亦有居民不滿水貨客遺留大量垃圾，讓環境變差。

其後，上水廣場對開有市民與警員發生衝突，雙方推撞，並有部分人倒地。據現場消息指，有市民在上水廣場天橋企圖包圍水貨客，警方隨即上前阻止。有軍裝警員手持伸縮警棍，並出動胡椒噴劑。在場人士高呼「放人」，並高舉雨傘，現場情況混亂。立法會議員林卓廷其後到場調停。目前未知警方是否曾作出拘捕行動。

北區水貨客關注組發起今天（13日）舉行「光復上水」遊行。行動已獲批不反對通知書，將於下午3時在北區運動場籃球場集合，終點為上水花園。主辦方表明這次行動是「和理非」（和平、理性、非暴力），遊行發起人梁金成指有3萬人參與今天遊行。

香港網民發起的「光復上水」遊行13日結束後，上水廣場門外的天橋位置，警方與市民發...
香港網民發起的「光復上水」遊行13日結束後，上水廣場門外的天橋位置，警方與市民發生推撞，警員施放胡椒噴霧驅散人群。（立場新聞）
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