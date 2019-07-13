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快被垃圾逼瘋…中國首家垃圾分類學院「拉風」成立

2019-07-13 16:26世界日報 記者林宸誼／綜合報導

大陸首家 浙江台州成立垃圾分類教育學院。 上觀新聞
大陸首家 浙江台州成立垃圾分類教育學院。 上觀新聞
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上海1日起實施史上最嚴的垃圾分類措施，從此之後關於垃圾分類的話題不絕於耳，而「你是什麼垃圾」也成為當下的流行語，同一天，浙江台州垃圾分類公眾教育學院成立。

界面新聞報導，垃圾分類在中國許多多地方即將實施，而如何將自己的垃圾分類處理好成為了很多人頭疼的問題。

這也要開學校？可千萬不要覺得垃圾分類這件事很簡單！最近一則「垃圾分類後的上海人」話題引發很多網友共鳴，講的都是如何被垃圾分類「逼瘋」的，因此現在點外賣不要餐具、喝完奶茶洗杯子成為了很多人的常態。

對於中國首個垃圾分類教育學校的成立，不少網友認為有用，「因為我也不會分」、「問題在於每個城市垃圾分類的標準不一，如果統一的話就更方便了。」

根據微信公眾號「台州發布」，1日上午，中國首個垃圾分類教育學校台州垃圾分類公眾教育學院正式成立。由於垃圾分類的第一個字和第三個近似諧音「拉風」，所以學院也叫「拉風」學院。

報導指出，台州垃圾分類公眾教育學院，是由台州市分類辦與台州廣播電視大學聯手打造，是一個集垃圾分類培訓策劃宣傳研究於一體、線上線下相結合的綜合性平台，目的進一步推廣普及台州垃圾分類工作。

台州市分類辦綜合協調處處長邱勇表示，台州垃圾分類公眾教育學院概念的提出，是受到德國垃圾分類成功經驗的啟發，德國卓有成效的垃圾分類工作是由政府-社會機構-市民組成的「黃金三角」協力推進，其中社會機構起到了承轉執行的重要作用，而目前中國尚無類似的垃圾分類公益性專業機構。

「拉風」學院成立後，將推出「三大計畫」：

一是「漣漪計畫」，培養市、縣、鎮、社區等四級講師梯隊，開發培訓網路直播課程，擴散傳播力；

二是「浸潤計畫」，定期策劃全市聯動專題活動，豐富載體，持之以恆，讓垃圾分類理念入心入腦入行；

三是「深藍計畫」，針對當前熱點難點問題，設立城市垃圾處置和資源化利用多個專項課題，牽頭召集政校企多方力量進行攻關，提高城市垃圾處置資源化利用程度。

垃圾分類上海
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