北京推智能垃圾箱 這小區「刷臉」丟垃圾

2019-07-13 16:25 世界日報 中國新聞組／北京13日電



北京小區現智能垃圾箱 扔前需“刷臉” 中國新聞社 分享 facebook

北京為了落實環保，連垃圾分類都用上了「人臉識別」。在西城區新風街一號院，居民需要「刷臉」扔垃圾，做好垃圾分類還能獲得積分兌換日常用品。

綜合媒體報導，這套智能垃圾分類設備落戶新風街一號院剛兩個多月，是德勝街道垃圾分類網和再生資源回收網「兩網融合」的試點工程。由街道出資，共在小區的16個點位安放了26組智能垃圾箱。

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這裡的垃圾箱統一換成了一排幾個的分類垃圾箱，且每個垃圾箱的投放口都是封閉的，走近了也沒有任何異味。更特別的是，每個垃圾箱上竟然還裝上了攝像頭。居民們手提垃圾站在垃圾箱前時，攝像頭自動識別人臉，傾倒口的擋板便打開了。分類最細的一組智能櫃，設有紙類、塑料、金屬、紡織品、廚餘垃圾、其他垃圾、電池電子垃圾妻個投放口，居民們分門別類扔進垃圾箱。

除此之外，小區裡還配備了一處垃圾袋自動發放機。居民用手機掃描機器上的二維碼，就可以憑積分領取免費垃圾袋。

負責該垃圾分類設備的工作人員說，這套設備不但可以美化居住環境，還可以培養居民垃圾分類的良好習慣。該設備會用過攝像頭對亂丟亂放垃圾的人進行記錄並給予一定提醒，進一步提升了居民垃圾分類的意識和垃圾分類的質量。

據了解，西城區將於今年年底前創建十個垃圾分類示範區，並且搭建再生資源回收網絡體系，探索設置再生資源回收交投點和中轉站，讓可再生資源實現循環利用。