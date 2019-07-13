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不爽顧客「自以為是神」 日本拉麵店老闆拒本國客

12名台灣分析師上海被逮 陸委會證實3人遭刑事拘留

2019-07-13 15:13聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

驚傳上海警方9日搜索仟和億公司，並逮捕台灣分析師12人，其中有5人已被交保候傳，不過限制出境無法回台。陸委會回覆上海證券案時證實，透過兩岸共打犯罪協議管道已有掌握，確實有3人被刑事拘留。海基會也已經透過上海台商協會，持續了解本案，以利適時提供相關協助。

根據「168周報」報導，上海有許多台灣分析師「淘金」，其中「上海仟和億公司」是台灣分析師最大聚落，但驚傳上海警方9日搜索仟和億，並逮捕台灣分析師12人，其中有5人已被交保候傳，不過限制出境無法回台。

至於搜捕原因，報導指出，上海仟和億這次涉及「詐欺罪」，在中國大陸可被處5年以上徒刑，被告的則是老闆廖英強，這些台灣分析師被以「協助調查」為由收押，主要是因為中國規定操盤軟體只能由投顧公司銷售，但上海仟和億不是投顧公司。其子公司卻販賣操盤軟體，有客戶購買後賠前，因此一怒告上法院，指控上海仟和億詐欺。

上海仟和億原名「愛股軒」，公司台柱是來自中國大陸的老闆廖英強，和去年從台灣挖角來的楊世光，楊世光甚至把「57金錢爆」班底一起帶去中國。

目前廖英強已被收押，楊世光則是因為回台灣宣布參選總統「逃過一劫」，但有消息指出，楊世光已在10日飛往上海，業內人士則稱楊世光是去上海救人。

有關媒體報導台灣12位分析師因詐欺罪遭陸方搜捕一事，陸委會表示，警政署刑事局已向陸方聯繫窗口查證，確有12名台灣分析師遭上海警方逮捕（9名取保候審、3名刑事居留）， 刑事局已要求陸方依據兩岸共同打擊犯罪與司法互助協議通報我方相關資訊（刑事居留者之姓名、案由及羈押處所等）， 相關機關將密切追蹤後續情況，並確保我國人應有之權益。海基會也已經透過上海台商協會，持續了解本案，以利適時提供相關協助。

陸委會呼籲中國大陸，任何涉及台灣人民人身安全與自由案件，都應審慎優先處理，並踐行公開、透明之正當法律程序，確實履行兩岸共同打擊犯罪與司法互助協議之人身安全通報等規定，保障我方人員在陸之司法權益，並為相關人員家屬赴陸探視提供便利。

陸委會指出，政府亦提醒赴陸發展國人，中國大陸的法律規範與司法制度，與臺灣或者國際民主體制有非常大的不同，在陸生活及發展，應謹慎注意人身安全等風險。

海基會獲悉後，隨即透過上海台商協會管道進行瞭解，也透過刑事單位獲知3位分析師遭陸方公安刑事拘留。海基會將密切注意案情發展，後續若有需要本會進行協處，將全力協助。

驚傳上海警方9日搜索仟和億公司，並逮捕台灣分析師12人，其中有5人已被交保候傳，...
驚傳上海警方9日搜索仟和億公司，並逮捕台灣分析師12人，其中有5人已被交保候傳，不過限制出境無法回台。（取自網路）
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