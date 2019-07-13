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俠客島談「學伴」風波：外國人身分 並非護身符

2019-07-13 13:54世界日報 中國新聞組／北京13日電

外籍留學生在福州街頭推搡交警，暴力抗法事件，引發律師及網友質疑「批評教育」處罰太輕。俠客島評論指出，學生身分不應是「法外開恩」的理由，外國人身分更不是護身符，執法機構應以此為鑑，提供一線執法人員統一性的操作指南。環球網評論則認為，外國人在中國的待遇「國民化」是大勢所趨，中國社會處理這類問題時，應多從中國國家和社會利益的角度審視。

據俠客島評論文章指出，「一帶一路」倡議推行後，中國高校成為重要的留學目的地，副作用之一是招收的留學生質量參差不齊，不少留學生成了「問題學生」，不僅學校的相關管理機構對此也甚是無奈，政府部門更是如此，對外國人的管理多秉著「多一事不如少一事」的態度。

評論說，這位在福州犯事的外國留學生，完全夠得上妨礙公務罪。怎麼著都得拘留，完了還要遣送出境、報列不准入境。然而並沒有，也難怪民眾會感到氣憤，覺得在自己的國家，反而還低人一等了。執法機關應該加強自身的執法能力。外國人不是護身符，應該平常心對待。

環球網則指出，山東大學給留學生配學伴的報導引起非議等事件，使輿論場對外國人在中國受到「超國民待遇」似乎積累了越來越多的不滿。在華外國人越來越多，無形中正推動各種涉外事情中的「平常心」。中國社會治理的各種槓桿必須對外國人一視同仁，但給留學生過多照顧，很可能不利於他們與中國社會的親近。中國社會應從中國國家和社會利益的角度審視這個問題。

留學生北京
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