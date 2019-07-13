洋學生多次推搡交警 警方及校方都被質疑微懲處太輕

2019-07-13 13:56 世界日報 中國新聞組／福州13日電



福州一外籍留學男子9日在街頭推搡交警的一段視頻近日在網上引發熱議。在視頻中，這名留學生一邊怒吼，一邊推搡交警，前後推搡了約五、六次之多，交警被迫躲避。福建農林大學國際學院12日發布通報稱，推搡交警的是該校埃及籍博士留學生YOUNES，已對該名留學生留校察看處分。

福州市公安局10日發布通報稱，9日晚6時30分許，福州市公安局交警支隊鼓樓大隊民警在楊橋路白馬路口執勤時，發現一名外籍男子駕駛電動車載人，遂上前將其攔下。但駕車男子拒不配合民警正常執法，並和民警發生衝突。隨後，民警將該男子傳喚至鼓樓交警大隊作進一步處理。男子是當地某大學國際留學生，經批評教育，已書面悔過。

澎湃新聞報導，12日下午，福建農林大學國際學院在官網發布通報稱，外籍男子是該校埃及籍博士留學生YOUNES，9日晚6時30分左右，因在市區騎電動車載人，拒不配合民警正常執法，並與民警發生衝突，警方認定其違反非機動車管理辦法並處以罰款。鑑於該生的行為造成嚴重影響，決定給予該名留學生留校察看處分。

報導並引述多名律師意見。上海大邦律師事務所丁金坤律師認為，根據視頻內容和警方通報，該名留學生存在「駕駛電動車載人」及「在交通違法後拒不配合民警正常執法，並和民警發生衝突」兩個違法行為。民警對該名留學生進行的批評教育，屬於口頭警告，處罰偏輕，應該嚴肅執法，罰過相當。

北京市中聞律師事務所李斌律師則認為，根據網傳視頻，留學生只是對交警有推搡行為，情節較輕微，不屬於暴力襲警的行為。

這段視頻及警方、校方的處理方式，在網上引起熱烈討論。有網民指出「留校察看是針對違反校規的人，他觸犯的是治安管理法，理應由當地公安部門處罰。」「網上隨便說說就要拘留，推搡居然只是批評教育？」「這個是襲警，在美國警察可以直接開槍」。也有網民覺得處分「太嚴重了。書面批評足矣」。

在街頭推搡交警的福建農林大學外籍留學男子。 (影片截圖) 分享 facebook