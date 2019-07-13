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「學伴」風波不息╱1留學生骨折 山東大學招25學生陪護

2019-07-13 13:58世界日報 中國新聞組／北京13日電

山東大學12日剛因中外學生「學伴」項目中「1外男配3中女」現象致歉，同日又傳出該校曾公開為一名骨折的外國留學生招募25名陪護志願者，每天一人，專責幫其訂飯並與醫生溝通翻譯。再度引發網友批評「崇洋媚外」，但也有網友指「25人都是男性，好像並沒有什麼好指責的地方。」

綜合報導，近日，山東大學中外學生「學伴」項目中1名外籍男留學生與3名中國女學生組成學習小組現象引發社會關注。該校12日回應稱，由於審核把關不嚴，部分措辭引發不良影響，深表歉意，將對項目全面評估，認真總結反思。

但山大「學伴」風波並未因此停息，澎湃新聞報導，有網友12日再爆料稱，山東大學（青島）校區官方網站2018年5月8日發布《關於為留學生XX同學招募陪護志願者的通知》，內容指來自津巴布韋（辛巴威）一位2017級博士研究生XX遭遇交通事故，膝蓋骨折並韌帶斷裂，國際事務辦公室等部門招募25名學生，作為志願者，陪護該研究生；服務期間，志願者的餐費、交通費由校方承擔。

該通知解釋稱，這名研究生「腿部受到重創，行動不便，且語言不通，生活極為困難。」招募志願者以幫助該研究生度過難關。志願者服務的時間為2018年5月8日至6月1日，25天期間每天上午10點到下午5點，對象為青島校區在校男同學。志願者需具備英文基本溝通能力，服從安排，盡職盡責，自願參與志願服務。

該通知的落款單位是山東大學青島校區國際事務辦公室、山東大學（青島）學生會、政管學院學生會。目前，該通知已從山東大學（青島）校區官方網站上刪除。

報導指出，經檢索發現，前述留學生的個人備註信息確為山東大學博士研究生。澎湃新聞12日嘗試聯絡發布通知相關單位，山大青島校區政工處稱，將核查此事是否屬實。

對此，有網友評論稱，山大為何不請護工，而是招募志願者？「這個博士據說來中國都6年了，居然都還不會說中文？！」「說白了，就是崇洋媚外的一種表現啊」、「為什麼要招募25個學生幫忙，中國也沒多少人家裡有25個僕人吧？」也有網友認為只要不是重演「女陪男」學伴事件都可以接受。

每日經濟新聞報導，儘管山大否認了「1配3」學伴事件，但根據此前公布的部門預算表來看，在資助留學生來華這件事上，山大資助來華留學生預算近6000萬確實可謂「大方」，且「來華留學教育支出」預算從2012年到2019年已翻了近3倍，甚至比清華、北大還大方。

報導指出，2019年度，清華、北大公布的預算表中，同一項目支出分別為6685萬元和5556萬元，山大與它們可謂「伯仲之間」。

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