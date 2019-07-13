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留學生配3個異性學伴惹議 山東大學急澄清致歉

2019-07-13 13:41聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

山東大學近日被指改革留學生「學伴項目」，要求1名外籍男留學生與3名中國大陸女學生組成學習小組，更把「結交外國異性友人」列為選項，其後更有網友踢爆該校曾為一名受傷留學生，招募25名陪護志願者，引起輿論激烈批評。其中有網友質疑校方「崇洋媚外」、「扯皮條」。校方事後解釋是措詞不當，並為此致歉。

觀察者網報導，事源於上周六（6日），有大陸網友在網上爆料，指山東大學將「學伴項目」由不限性別的一對一配對，改革為去年的每名留學生配3名「學伴」，且在項目報名表中強調學伴的性別，把「結交外國異性友人」列為選項，表格頂更用紅字註明「請同學們盡可能詳細認真的填寫，以便為你匹配心儀的學伴」。

一波未平一波又起，及後又有網友踢爆該校一名來自辛巴威的博士研究生，去年遭遇車禍受傷骨折住院後，校方竟公開招募25名志願男學生，陪護該名研究生，照顧他起居飲食，協助他與醫生溝通等。

兩次事件引起不少網友反感，認為校方舉措明顯優待留學生。對於「學伴項目」，校方周五（12日）發表聲明指，學伴項目中不存在「1名男留學生對應3名女生」的情況，但承認由於審核把關不嚴，導致報名表格中出現不當選項，部分措詞引發不良影響，對此深表歉意，校方將認真總結反思。

至於針對「招募25名志願學生」一事，校方先是在網頁上刪除有關公告，其後回應大陸媒體查詢時解釋，由於該研究生需要住院25天，所以才招募25名志願者，每人負責一天陪護。

山東大學第18屆國際文化風情展4月26日在濟南舉行，巴基斯坦留學生為參觀者塗上民...
山東大學第18屆國際文化風情展4月26日在濟南舉行，巴基斯坦留學生為參觀者塗上民族風情彩繪。（中新社）
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