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炫富女郭美美刑滿出監 網紅變成黑衣獄女

2019-07-13 12:35聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

被稱為大陸「炫富一姐」的郭美美，因開設賭場罪被判入獄5年，至周六（13日）刑滿出獄。凌晨2時半，戴著深色鴨舌帽、黑色口罩、黑T恤及長裙的郭美美步出監獄，有一名中年女子前來接走。她低調步出湖南省女子監獄，門口還有幾名不明人士等待她上車，郭全程不發一言，見到記者拍攝也沒有遮擋動作，淡定坐車離開。

出生於1991年的郭美美，2011年因炫富微博被網民大量轉載，由於她自稱為中國紅十字會商業總經理，讓網友紛紛質疑紅十字會的捐款去向。雖然該會公開聲明，稱郭與紅十字會無關，但亦讓該會的捐款數字大減。經警方介入調查後，郭美美涉嫌開設賭場罪被捕。警方同時查明，她以每次高達數十萬人民幣的價錢，多次進行性交易

湖南女子郭美美於2011年因為在微博上炫富而引起關注，其時她採用虛假的實名認證身分「中國紅十字會商業總經理」，引發輿論對於紅十字會捐款去向問題的質疑。警方證實，郭美美以「商演」為名多次進行性交易，每次價碼高達數十萬。

據陸媒澎湃新聞報導，開設賭場罪獲刑的郭美美7月13日刑滿釋放，在為期5年的服刑期間，郭美美未曾減刑。

2011年6月，微博名為「郭美美baby」、實名認證訊息為「中國紅十字會商業總經理」的用戶，發布了這樣一條帖文：「小白限行把小MINI開出遛遛～開著有點不習慣」。這一帖文引發網民圍觀轉載，郭美美大量炫富微博帖文，包括展示名牌手袋、豪宅、豪華房車的圖片被網友扒出。因她採用了虛假的微博實名認證身分，當時引發輿論對於中國紅十字會捐款去向問題的討論與猜測。此後，中國紅十字公開聲明，稱郭美美與紅十字會無關。

2014年，郭美美因涉嫌開設賭場罪被捕，警方又查明她通過網上聯絡、熟人介紹及主動搭訕等多種方式，多次與人進行性交易，每次的價碼達數十萬元（人民幣，下同）。2015年9月，北京市東城區人民法院判郭美美犯開設賭場罪，判處有期徒刑5年，並處罰金5萬元。扣除判刑前的羈押時間，郭美美服刑5年，未曾減刑。

據新華社2014年8月的報導披露，郭美美向警方供認，她簽約一家演藝公司，公司安排她每年不少於50次的「夜場商演」，每次支付報酬5萬元，這是她的主要收入來源。但警方核查，郭美美所謂的「商演」不足20場，更多的卻是藉「商演」為名從事性交易。

在檢方指控中，有關郭美美性交易等內容均未涉及。對此，法學界人士解讀，實際實施性交易行為的主體，法律沒有規定是犯罪，性交易不構成刑事犯罪。

湖南女子郭美美因為在微博上炫富而引起關注。（取自微博）
湖南女子郭美美因為在微博上炫富而引起關注。（取自微博）
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郭美美（黑衣者）步出監獄。（取自微博）
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紅十字會性交易賭場
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