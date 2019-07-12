親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

賣社宅用地？盧秀燕團隊摘不掉的魔戒

高雄發大財了！大樂透4億頭獎一注獨得 終結13連摃

眼紅日商LED頭燈熱賣 內地行家狂訂再退貨騷擾半年未停過

2019-07-12 22:22香港01 記者夏洛特／報導

日本一間專賣LED頭燈「Tomo Light」的公司半年來接連被中國的同業惡意攻...
日本一間專賣LED頭燈「Tomo Light」的公司半年來接連被中國的同業惡意攻擊。（ミヤネ屋 片段截圖）
分享
遇到同業產品銷量比自己好，商家當然要檢討及改善商品及行銷策略，以達至良性競爭及進步。不過日本一間專賣LED頭燈「Tomo Light」的公司，近日卻忍不住在Twitter控訴，公司半年來接連被惡意攻擊，先是短期內收到大量假訂單，在訂單出貨後被惡意退貨，賠上運費不止，貨品更曾在Amazon因大量負評而被強制下架一星期。追查之下，公司發現假訂單及負評竟是來自中國的同業，而收到的投訴內容亦充斥恐嚇字句，指「因為你令我們的產品滯銷」，「我會讓你的產品以後沒法賣下去」等，卑鄙手法令人髮指。

「Tomo Light」由一間於日本富山縣起家的賣燈公司「Tomos Maker」生產，於Amazon販售，雖然公司規模不大，不過去年年中起他們推出了一款新型LED頭燈，其照明性能上佳之餘，相宜的價格更令人驚艷，大受戶外活動愛好者青睞，一度登上Amazon「戶外用品」銷量排行第一位。

不過半年前開始，公司不時突然收到大量假訂單、惡意退貨及負評。假買家會亂填送貨地址，例如位於岐阜縣的街道被填在靜岡縣之下，又用一些不存在的街道，瞞過Amazon系統，最終無法成功送貨，由於運費是由公司一方負責，結果公司幾乎倒蝕了500萬日圓（約36萬港元），而本應已出貨的商品亦在貨倉堆積如山， Amazon的銷售版面則一直受大數量的訂單影響，時常出現「缺貨」等無法交易的狀態，令真正想買燈的用家無法下單。

公司除了要每日處理這些惡意退貨案件，亦曾每日都收到400至500封恐嚇電郵，內容包括「因為你的產品，令我們的頭燈賣不出去」、「給我35000日圓當賠償」、「我會讓你的產品以後沒法賣下去」。

根據電郵紀錄，當中大部份的投訴人都是一位名字以「O」字行頭的人，有日本媒體追查到，這位O先生竟然是來自深圳，惟對方的電話號碼已變成「空號」，似乎是早有準備。

然而過了半年，騷擾行為仍未有停止，開發者石武丈嗣周二（9日）於是忍不住在Twitter發文，直撃開箱被投訴的商品。從影片可見，石武手持有客人投訴「會爆炸」的「Tomo Light」頭燈，但商品不但沒有爆炸的痕跡，連包裝都沒有被拆開過，「這根本是未使用品吧」。不過就是因為這些「會爆炸」的偽造負面評價，Amazon強制將商品下架了一星期，令公司損失了逾100萬日圓（7.2萬港元）。

石武指公司已經報警備案，同時亦有尋求律師協助，刪除網上偽造的言論。他亦呼籲網民不要誤信及傳播假評價。

延伸閱讀：

內地媽網購童裝竟收到一包糞便　嬲爆投訴竟獲回覆：倉庫弄錯了

土瓜灣鐵絲網內驚現垃圾山丘　貼滿內地團標籤　網民嘲諷：有進步

文章授權轉載自《香港01》

夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

妝後如朴信惠網紅被騷擾半年 斥警：不拿刀殺你 做不了什麼

2019-07-12 21:47

你是我的南京條約…追星族「國恥」示愛 微博被刪光

2019-07-12 20:02

「1留學生配3中女」山東大學學伴制 挨批成慰安制

2019-07-12 17:39

台灣教師首度進入福州公立小學 年薪54萬還有津貼

2019-07-12 16:47

北京市台聯辦夏令營 邀台青從古蹟和博物館認識中華文化

2019-07-12 21:08

武漢新秀──東湖綠道 蜿蜒入湖心

2019-07-12 20:13

沒支付寶、沒外賣… 留學生返加國 難忘「中國的好」

2019-07-12 19:43

非洲豬瘟疫情緩和 陸官方下令嚴打「炒豬」

2019-07-12 15:23

中國商人在俄被劫1512萬 歹徒竟是7國安人員

2019-07-12 13:51

租客拐童案／海上發現女童浮屍？虛驚一場

2019-07-12 13:51

黑猩猩逃出獸欄 在動物園內與警力對峙

2019-07-12 12:12

盜墓與銷贓的聖地！北京最神祕市集 凌晨悄悄開張…

2019-07-12 11:00

汶川震後 她們留鄉撐起一片天

2019-07-12 02:10

5．12汶川特大地震紀念館 免費開放

2019-07-12 02:10

新絲綢之路動臥列車 上海站開出

2019-07-12 02:10

莆田設台胞醫保中心 就診報銷簡化

2019-07-12 02:09

高雄-平潭 「海峽號」海上直航

2019-07-12 02:09

北京玩博會 玩具上萬款

2019-07-12 02:08

不滿招牌被撞爛！ 蛋糕店老闆娘「以身擋車」遭輾斃

2019-07-11 21:00

李戡：中國前駐台記者葉青林涉毒 消息被封鎖

2019-07-11 19:44

陸首艘自製極地冰船「雪龍2號」加入南極考察

2019-07-11 13:58

香港高鐵新增連接中國大陸14城市

2019-07-11 13:39

大陸首家 浙江台州成立垃圾分類教育學院

2019-07-11 13:35

秋雨牧師王怡消失7個月 律師證實即將偵查期滿

2019-07-11 13:04

稱網軍氾濫 陸天涯社區宣布即日起整治

2019-07-11 12:31

帶走屋主9歲童租客夫婦跳湖亡 孩子離奇失蹤

2019-07-11 12:30

色盲男造假幣想掙錢 川警酸「用不出去啦」

2019-07-11 12:26

三峽大壩傳變形 中國遊客背書：雄偉堅固祖國讚

2019-07-11 11:46

夫絕望6連吼刹車 妻油門當刹車連傷7人

2019-07-11 10:33

收緊對影視作品限制 陸嚴打「三劇一高」

2019-07-11 09:14

影／蒙古人這樣牧馬！萬馬奔騰成漩渦 空拍好壯觀

2019-07-11 08:08

天津首例 台灣民眾大愛 器捐造福7人

2019-07-11 01:54

傳承文化 羌族博物館 培訓小解說員

2019-07-11 01:54

北川老縣城遺址 防震教育基地

2019-07-11 01:54

26位台青法律人才 上海歷練

2019-07-11 01:50

全程78分鐘 寧波至紹興 城際列車開通

2019-07-11 01:50

高鐵香港段直達大陸 增14站點

2019-07-11 01:46

平潭- 高雄 海上客運航線 今開通

2019-07-11 01:46

江西白塔河潰堤

2019-07-11 00:16
看更多

熱門文章

女子結婚5天感冒驗出血癌 新婚老公從此失聯

2019-07-12 09:24

中共外交部：將對參與售台武器的美國企業實施制裁

2019-07-12 19:04

盜墓與銷贓的聖地！北京最神祕市集 凌晨悄悄開張…

2019-07-12 11:00

喜悅變調！滿月宴餵孫喝酒 嬰暴斃媳怒打公公耳光

2019-07-12 15:42

台生發表台獨言論支持蔡英文？校方正進行調查

2019-07-12 09:57

高雄-平潭 「海峽號」海上直航

2019-07-12 02:09

軍售＋過境 王毅嗆美：不要在涉台問題上玩火

2019-07-12 19:56

南沙群島海域勘探石油 中越海警船近20艘對峙

2019-07-12 14:50

台灣教師首度進入福州公立小學 年薪54萬還有津貼

2019-07-12 16:47

中紀委24小時內連打三虎 指北京前副市長極度貪婪

2019-07-12 15:53

吳小暉的安邦保險集團 走入歷史

2019-07-12 00:03

王毅籲美國：台灣問題別玩火

2019-07-12 18:36

黑猩猩逃出獸欄 在動物園內與警力對峙

2019-07-12 12:12

「反分裂法 域外運用」 陸學者：一中原則 難在國際促統

2019-07-11 23:50

周小川：大陸需提前準備使人民幣成為強勢貨幣

2019-07-12 12:01

台生遭舉報精日台獨 中國武漢大學：調查處置

2019-07-12 10:47

傳陸前防長常萬全遭降級 疑受郭伯雄案拖累

2019-07-12 10:35

怕觸怒北京？美前駐港澳總領事再度被美國務院噤聲

2019-07-12 10:18

「1留學生配3中女」山東大學學伴制 挨批成慰安制

2019-07-12 17:39

蔡總統過境美國 國台辦批藉「外部勢力」挑戰一中

2019-07-12 17:40

沒支付寶、沒外賣… 留學生返加國 難忘「中國的好」

2019-07-12 19:43

新絲綢之路動臥列車 上海站開出

2019-07-12 02:10

華為董座：華為一定可以活下來 而且越來越好

2019-07-12 12:00

中國商人在俄被劫1512萬 歹徒竟是7國安人員

2019-07-12 13:51

你是我的南京條約…追星族「國恥」示愛 微博被刪光

2019-07-12 20:02

北京支持「依法有效施政」 港媒：對林鄭月娥要求提高

2019-07-12 12:27

南沙探油 中越海警船再爆激烈對峙

2019-07-12 17:19

遭舉報精日台獨 柯筌耀：不去武漢大學交換

2019-07-12 11:50

反送中改變港人消費模式衝擊香港投資環境

2019-07-12 13:21

「反滲透法 國際趨勢」 陸委會：禁中共代理人 補足規範

2019-07-11 23:56

武漢新秀──東湖綠道 蜿蜒入湖心

2019-07-12 20:13

眼紅日商LED頭燈熱賣 內地行家狂訂再退貨騷擾半年未停過

2019-07-12 22:22

富商伸魔爪 揭開中國兒童性侵冰山一角

2019-07-12 14:15

反送中後 中聯辦主任首表態：北京仍支持林鄭月娥

2019-07-12 00:00

若以美元計價 上半年大陸自美進口大減近30%

2019-07-12 17:30

非洲豬瘟疫情緩和 陸官方下令嚴打「炒豬」

2019-07-12 15:23

港人護「藍儂牆」 跆拳黑帶挨13拳不還手…

2019-07-12 13:22

汶川震後 她們留鄉撐起一片天

2019-07-12 02:10

上半年大陸外貿進出口總值年增3.9% 對美國貿易年減9%

2019-07-12 16:47

寶礦力捲「反送中」風波 中國網民嗆：滾出中國

2019-07-12 19:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top