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北京市台聯辦夏令營 邀台青從古蹟和博物館認識中華文化

2019-07-12 21:08聯合報 記者劉秀珍╱即時報導

以「品味魅力巴蜀•感受一帶一路」主題，2019年第15屆台胞青年北京夏令營活動10日閉幕。

活動5日開始，邀請兩岸24所高校台胞學生參加，特別邀請沒有到過大陸的台灣青年，並結合大陸經濟社會發展，讓台青年在不同古蹟、博物館品味歷史、感受中華文化。

活動中，學員深入四川自由貿易試驗區成都青白江鐵路港片區，了解「一帶一路」建設，以及隨著「一帶一路」建設不斷深入，在「政策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通、民心相通」五通發展的驅動下，大陸與沿線國家和地區在經濟文化往來中，創造經濟和文化價值，切實感受中華民族的歷史底蘊、發展成就和的開放態度，為台灣青年到大陸發展搭建平台。

這次活動領隊之一中華兩岸世紀發展協會林姓理事已從事兩岸交流工作近20年。她表示，親眼見證大陸不斷成長，希望藉兩岸交流，讓台灣年輕人通過實地到訪、瞭解大陸，加深對大陸的認識。

北京市台聯名譽理事、中央美術學院教授張正霖認為，帶領台灣青年親身到訪著名歷史遺址和博物館十分必要，有利他們瞭解中華文化基因、連接與歷史的溝通。他說，美學的養成需要接觸實物，而非單純依賴書本上的知識，主辦方安排的到歷史文化現場參訪本身就是一場生動的藝術鑒賞課。

商周太陽神鳥金飾圖案是中國文化遺產標誌，出現在成都街巷的各個角落。台灣陽明大學學生陳采衣在網誌中寫道，「我在櫥窗前駐足許久，想像3000多年前製作這件金飾的場景」。她說，看到幾千年前的文物，明瞭文明從何而來，「人類文化代代相傳，我們背負著傳承的使命，未來也會有人檢視現今的文明、考察我們的生活，所以我們要更努力，讓社會更進步。」

夏令營活動將存在書本和櫥窗中的美麗巴蜀文化，精心轉變成觸手可及的探索與認知，讓文化與行動相結合，給台灣青年在深刻瞭解地域文化魅力的同時，也更真實感受中華民族多元包容的發展氛圍。

北京市台聯表示，北京市台聯按照「搭平台、建管道、交朋友、促合作」工作方式，做好台胞青年北京夏令營這一品牌活動的工作，不斷提升北京市台聯的凝聚力、影響力和貢獻力。

台胞青年北京夏令營活動已舉辦15屆。活動以台灣、港澳及海外在校台胞青年大學生為主體，增進兩岸青年的交流交往，深化台胞青年對大陸人文風貌、經濟發展和社會成就的瞭解與認知，已成為開展兩岸青年交流工作的知名品牌專案。

北京市台聯邀請兩岸24所高校台灣青年學生，參加5到10日舉行的 「品味魅力巴蜀...
北京市台聯邀請兩岸24所高校台灣青年學生，參加5到10日舉行的 「品味魅力巴蜀•感受一帶一路」主題北京夏令營活動，10日閉幕。學員一行收穫頗多。 北京市台聯提供
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