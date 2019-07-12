親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

空姐被迫替老外擦屁股 長榮未積極糾正補救挨罰40萬元

林志成再下戰帖！館長霸氣回10個字 戳中網友笑穴

台灣教師首度進入福州公立小學 年薪54萬還有津貼

2019-07-12 16:47聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

福州市鼓樓區10日通報，該區發揮教育資源優勢率先引進台灣中小學教師，首位台灣全職教師楊承蒲即將簽約該區公立學校—錢塘小學教育集團，年薪高達人民幣12萬元（約新台幣54萬元），同時有住房、交通等方面補貼。

福建日報報導，此前福建省引進的台灣教師主要就職於高等院校，此次福州市率先引進中小學、幼稚園台灣全職教師，旨在優化基礎教育教師隊伍結構，為台青提供更多發揮自身特長的空間和平台。

今年29歲的楊承蒲畢業於中央大學數學系，已取得台灣教師資格證，曾在新竹市多所學校任教。楊承蒲說，「我希望未來我不僅是孩子們的數學老師，還能跟孩子們打成一片，陪他們一起運動、一起成長。」

楊承蒲說，「在台灣我是一名數學老師。由於台灣少子化現象嚴重，教師崗位競爭激烈，去年8月我選擇到福州發展，通過孵化基地對接了幾所福州學校，教授數學興趣課程。最近得知福州市面向台灣招收中小學教師後，便來報名了，想不到能順利錄取！」

福州市教育局5日發出通知，決定招聘64名中小學（含職專學校）、幼稚園台灣全職教師，這是落實福建省出台的「關於探索海峽兩岸融合發展新路的實施意見」的又一個具體舉措，也是首次招聘中小學、幼稚園台灣全職教師。

此外，鼓樓區引進的台灣全職教師可自主申請福州市酒店式人才公寓，租金支付和補助按照相關規定執行（區財政承擔2/3、個人承擔1/3）。若無條件申請，按每人每個月給予人民幣2000元（研究生及以上）或人民幣1500元（本科生）住房補貼，一年按12個月給付。每學年報銷一次福州—台灣往返差旅費人民幣3000元。

福州市率先引進中小學、幼稚園台灣全職教師。圖為大陸學校上課的示意圖。（新華社）
福州市率先引進中小學、幼稚園台灣全職教師。圖為大陸學校上課的示意圖。（新華社）
分享

人民幣福建新竹
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

黑猩猩逃出獸欄 在動物園內與警力對峙

2019-07-12 12:12

盜墓與銷贓的聖地！北京最神祕市集 凌晨悄悄開張…

2019-07-12 11:00

「1留學生配3中女」山東大學學伴制 挨批成慰安制

2019-07-12 17:39

非洲豬瘟疫情緩和 陸官方下令嚴打「炒豬」

2019-07-12 15:23

中國商人在俄被劫1512萬 歹徒竟是7國安人員

2019-07-12 13:51

租客拐童案／海上發現女童浮屍？虛驚一場

2019-07-12 13:51

汶川震後 她們留鄉撐起一片天

2019-07-12 02:10

5．12汶川特大地震紀念館 免費開放

2019-07-12 02:10

新絲綢之路動臥列車 上海站開出

2019-07-12 02:10

莆田設台胞醫保中心 就診報銷簡化

2019-07-12 02:09

高雄-平潭 「海峽號」海上直航

2019-07-12 02:09

北京玩博會 玩具上萬款

2019-07-12 02:08

不滿招牌被撞爛！ 蛋糕店老闆娘「以身擋車」遭輾斃

2019-07-11 21:00

李戡：中國前駐台記者葉青林涉毒 消息被封鎖

2019-07-11 19:44

陸首艘自製極地冰船「雪龍2號」加入南極考察

2019-07-11 13:58

香港高鐵新增連接中國大陸14城市

2019-07-11 13:39

大陸首家 浙江台州成立垃圾分類教育學院

2019-07-11 13:35

秋雨牧師王怡消失7個月 律師證實即將偵查期滿

2019-07-11 13:04

稱網軍氾濫 陸天涯社區宣布即日起整治

2019-07-11 12:31

帶走屋主9歲童租客夫婦跳湖亡 孩子離奇失蹤

2019-07-11 12:30

色盲男造假幣想掙錢 川警酸「用不出去啦」

2019-07-11 12:26

三峽大壩傳變形 中國遊客背書：雄偉堅固祖國讚

2019-07-11 11:46

夫絕望6連吼刹車 妻油門當刹車連傷7人

2019-07-11 10:33

收緊對影視作品限制 陸嚴打「三劇一高」

2019-07-11 09:14

影／蒙古人這樣牧馬！萬馬奔騰成漩渦 空拍好壯觀

2019-07-11 08:08

天津首例 台灣民眾大愛 器捐造福7人

2019-07-11 01:54

傳承文化 羌族博物館 培訓小解說員

2019-07-11 01:54

北川老縣城遺址 防震教育基地

2019-07-11 01:54

26位台青法律人才 上海歷練

2019-07-11 01:50

全程78分鐘 寧波至紹興 城際列車開通

2019-07-11 01:50

高鐵香港段直達大陸 增14站點

2019-07-11 01:46

平潭- 高雄 海上客運航線 今開通

2019-07-11 01:46

江西白塔河潰堤

2019-07-11 00:16

兩岸殘障事業南湖論壇 「殘疾人更勇於追夢」

2019-07-11 00:11

福建平潭11日開通至高雄海上客運航線

2019-07-10 19:50

之前疑有糾紛…河南官員深夜帶隊拆遷 被屋主開車撞死

2019-07-10 17:07

有魚、有蛇、有黑麂…武夷山暴雨 機場淹成動物園

2019-07-10 17:07

武夷山機場下暴雨變「野生動物園」 有蛇有魚有黑麂

2019-07-10 16:09

大陸導演拍「慰安婦」紀錄片票房破億 反遭家屬勒索

2019-07-10 15:32
看更多

熱門文章

女子結婚5天感冒驗出血癌 新婚老公從此失聯

2019-07-12 09:24

盜墓與銷贓的聖地！北京最神祕市集 凌晨悄悄開張…

2019-07-12 11:00

喜悅變調！滿月宴餵孫喝酒 嬰暴斃媳怒打公公耳光

2019-07-12 15:42

李戡：中國前駐台記者葉青林涉毒 消息被封鎖

2019-07-11 19:44

台生發表台獨言論支持蔡英文？校方正進行調查

2019-07-12 09:57

投訴鄰居養寵物竟遭「貞子報復」 他崩潰：真的很不安

2019-07-11 20:20

不滿招牌被撞爛！ 蛋糕店老闆娘「以身擋車」遭輾斃

2019-07-11 21:00

高雄-平潭 「海峽號」海上直航

2019-07-12 02:09

南沙群島海域勘探石油 中越海警船近20艘對峙

2019-07-12 14:50

吳小暉的安邦保險集團 走入歷史

2019-07-12 00:03

黑猩猩逃出獸欄 在動物園內與警力對峙

2019-07-12 12:12

台灣教師首度進入福州公立小學 年薪54萬還有津貼

2019-07-12 16:47

傳陸前防長常萬全遭降級 疑受郭伯雄案拖累

2019-07-12 10:35

台生遭舉報精日台獨 中國武漢大學：調查處置

2019-07-12 10:47

怕觸怒北京？美前駐港澳總領事再度被美國務院噤聲

2019-07-12 10:18

周小川：大陸需提前準備使人民幣成為強勢貨幣

2019-07-12 12:01

中紀委24小時內連打三虎 指北京前副市長極度貪婪

2019-07-12 15:53

「反分裂法 域外運用」 陸學者：一中原則 難在國際促統

2019-07-11 23:50

新絲綢之路動臥列車 上海站開出

2019-07-12 02:10

香港新增選民創新高 未來選舉添變數

2019-07-11 19:46

華為董座：華為一定可以活下來 而且越來越好

2019-07-12 12:00

北京支持「依法有效施政」 港媒：對林鄭月娥要求提高

2019-07-12 12:27

中國商人在俄被劫1512萬 歹徒竟是7國安人員

2019-07-12 13:51

「反滲透法 國際趨勢」 陸委會：禁中共代理人 補足規範

2019-07-11 23:56

遭舉報精日台獨 柯筌耀：不去武漢大學交換

2019-07-12 11:50

反送中後 中聯辦主任首表態：北京仍支持林鄭月娥

2019-07-12 00:00

富商伸魔爪 揭開中國兒童性侵冰山一角

2019-07-12 14:15

汶川震後 她們留鄉撐起一片天

2019-07-12 02:10

反送中改變港人消費模式衝擊香港投資環境

2019-07-12 13:21

非洲豬瘟疫情緩和 陸官方下令嚴打「炒豬」

2019-07-12 15:23

港人護「藍儂牆」 跆拳黑帶挨13拳不還手…

2019-07-12 13:22

中共黨報：蔡出訪目的明確 蹭美國刷存在感

2019-07-12 10:17

「天涯社區」整治網路水軍 鼓勵舉報違規貼文

2019-07-12 09:28

今年大陸GDP 預估增長6.3%左右

2019-07-12 02:08

上半年大陸外貿進出口總值年增3.9% 對美國貿易年減9%

2019-07-12 16:47

中國學者：一中促統不夠 反分裂法要域外適用

2019-07-11 19:16

反送中餘波盪漾 民陣號召7月21日晚在金鐘集會

2019-07-12 14:20

陸企500強 竟有30家虧損

2019-07-12 01:59

政治零分 台生赴陸實習同儕憂心口音被同化

2019-07-12 10:47

科法斯大預言 香港特首未來三年只能當跛腳鴨

2019-07-11 19:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top