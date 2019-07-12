台灣教師首度進入福州公立小學 年薪54萬還有津貼

2019-07-12 16:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



福州市鼓樓區10日通報，該區發揮教育資源優勢率先引進台灣中小學教師，首位台灣全職教師楊承蒲即將簽約該區公立學校—錢塘小學教育集團，年薪高達人民幣12萬元（約新台幣54萬元），同時有住房、交通等方面補貼。

據福建日報報導，此前福建省引進的台灣教師主要就職於高等院校，此次福州市率先引進中小學、幼稚園台灣全職教師，旨在優化基礎教育教師隊伍結構，為台青提供更多發揮自身特長的空間和平台。

今年29歲的楊承蒲畢業於中央大學數學系，已取得台灣教師資格證，曾在新竹市多所學校任教。楊承蒲說，「我希望未來我不僅是孩子們的數學老師，還能跟孩子們打成一片，陪他們一起運動、一起成長。」

楊承蒲說，「在台灣我是一名數學老師。由於台灣少子化現象嚴重，教師崗位競爭激烈，去年8月我選擇到福州發展，通過孵化基地對接了幾所福州學校，教授數學興趣課程。最近得知福州市面向台灣招收中小學教師後，便來報名了，想不到能順利錄取！」

福州市教育局5日發出通知，決定招聘64名中小學（含職專學校）、幼稚園台灣全職教師，這是落實福建省出台的「關於探索海峽兩岸融合發展新路的實施意見」的又一個具體舉措，也是首次招聘中小學、幼稚園台灣全職教師。