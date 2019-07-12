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林志成再下戰帖！館長霸氣回10個字 戳中網友笑穴

「1留學生配3中女」山東大學學伴制 挨批成慰安制

2019-07-12 17:39世界日報 中國新聞組╱北京12日電

有「儒學重鎮」之稱的山東大學的「學伴」項目，為外國留學生配異性學生伴讀，而且是「1配3」，要求以女生為主，條件又令人有諸多聯想。這事被山東大學人士披露出來，而山東大學公然承認，還指是教育部的要求和同類大學的創舉，於是學界大譁，網友也大罵，甚至惡聲譴責學校「拉皮條」。

綜合媒體披露，山東大學公布2018年學伴公告，說「截至目前，活動共接收共計270份報告信息，在報名的留學生和中國學生中，現已成功選播出141名中國學生與47名留學生組成47個友好學伴小組，其餘未入選同學將保留至學伴庫。」目前是1個留學生配3個中國學伴，從配對結果看出，學伴以女生為主。在山東大學學伴招收報名表中，還強調學伴性別，將「結交外國異性友人」列為選項之一。

法國國際廣播電台引述報導指 出，有網友認為，從統計來看，大學女生比男生更熱衷於參加社交類活動，因此可能報名中就是女生比例高，最後也篩選出來女生較多，也不足為奇，但是問題在於，學校在報名表中對參加的目的列出了「結交異性留學生」這種選項，實在low，有默認鼓勵學生與留學生兩性交往之嫌。

這事披露，各方強烈批評，溫和點的指山東大學在孔孟之後，理應講點道德，尊重傳統。憤怒些的說山東大學不是實施「學伴制」而是實施「慰安制」，激烈點的更挖出山東大學女校長樊麗明往事，包括她在非洲手握兩個黑人土著性器情趣照片，意思是其身不正，才有歪舉。幽默點的說山東大學物化女生引起對優質性資源被剝奪被支配的憤怒，補救方式是引進非洲女留學生。

據了解，山東大學的相關回答出來後，引發更大爭議，尤其對該校指有關爭議是「炒作」甚至有預謀的說法，不少人批評山東大學自以為是。

山東大學留學生學伴制度引發激烈爭議，上圖為示意圖，與本新聞無關。 （取材自微博）
山東大學留學生學伴制度引發激烈爭議，上圖為示意圖，與本新聞無關。 （取材自微博）
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山大澄清是去年活動 斥外界炒作

對此，山東大學國際事務部7日說明，學伴通知來自2018年，現在被拿出來熱傳，是有人炒作。為了促進中外學生學習，學伴活動為自由報名，南京大學、吉林大學、哈工大、中山大學等都有類似活動。

瀟湘晨報報導，山東大學去年11月發布學伴活動通知。活動共接收270份報名信息，已成功選拔出141名中國學生與47名留學生組成47個友好學伴小組。來自烏克蘭、吉爾吉斯、門、尼日利亞、孟加拉、阿富汗等國留學生47名，分別被安排有3名學伴。

對於網路上指「學伴制」一對多是「慰安制」的批評，一名剛畢業的山大女生非常氣憤，她在微博寫自己就曾是學伴成員之一，而且參加的活動都是群體活動。

「學校冬天一起包餃子，也辦過學中國書法活動，這弘揚中國文化的活動，到了你們口中就成了崇洋媚外。」她更指出，「中國人是女生多，外國人也是女生多啊」。

在山東大學官網上，不少學伴參與者也留下他們的活動心得。有人認為21天的學伴計畫，帶給他良好的學習習慣，而給整個班級甚至學院，帶來的是良好的學習氛圍。

紅星新聞報導，對於學伴制度引發的爭議，21世紀教育研究院副院長熊丙奇表示，說留學生學伴制度「崇洋媚外」是故意扣帽子，學伴制度的意義不用贅述，但質疑者，也並不是質疑學伴制度，而是質疑給「留學生」當學伴，大學的留學生教育應該消除身分特權，對學生平等對待。

「發展留學生教育，重要目的之一是促進大學多元文化建設，而建設多元文化，就必須消除身分特權，對所有學生平等對待。對於留學生，不應再配專門的宿舍，進行專門的集中管理，而是當成普通學生的一員。」熊丙奇說。

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