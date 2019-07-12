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沒支付寶、沒外賣… 留學生返加國 難忘「中國的好」

2019-07-12 19:43世界日報 中國新聞組╱綜合報導

在中國生活久了，一旦回到自己國家，外國朋友會不會覺得不適應呢？參考消息報導，有一名久居中國的加拿大小哥這樣說，「我之前回到加拿大的時候，發現加拿大有很多方面跟中國真的很不同。而且我在中國待習慣了之後，回到加拿大發現有些方面真的就……很不適應。」

傑里德來自加拿大，他就是一位回到故鄉後感到有些難以適應的 「老外」。童年時期的傑里德曾在中國海南生活了6年，如今在上海交大讀本科，用粉絲的話說： 「傑里德中文十級，是個網紅老外。」

不久前，傑里德回到加拿大老家後，卻發現 「水土不服」了。兩國間的各種不同讓他一時間有些無所適從。

久居中國的加拿大小哥傑里德返國後，覺得沒有移動支付很不方便。（圖取材自參考消息）
久居中國的加拿大小哥傑里德返國後，覺得沒有移動支付很不方便。（圖取材自參考消息）
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因此，他羅列了一長串中加兩國差異的 「清單」：

「第一個點是買單。當時我跟一幫朋友一起去吃飯，買單的時候，我們都是AA制，所以大家一起排隊等著付錢。我真的沒有誇張，我們在那邊等了20分鐘才都付好了。」　　

傑里德解釋稱，由於在老家只能用現金或者刷卡，大家經常只能排隊等著結帳。

沒有支付寶

「（如果在中國），直接把錢轉給我就好了嘛，但是他們都沒有支付寶或者微信。」傑里德攤手表示無奈： 「所以就……沒辦法」。

談到第二個讓自己不太適應的點，傑里德更加 「崩潰」。

公交車不便

原來，在加拿大老家，公共交通雖然已經有進步，但依然不是很方便。如果住在郊區，公交車每隔30分鐘，甚至一個小時才有一班，錯過就彷彿要再等 「一輩子」。

而在中國很多地方，不論是公交、地鐵還是區間車，交通線路四通八達，去哪裡都不成問題。

外賣慢又貴

「第三點就是外賣。加拿大也有外賣，但是比較慢，比較貴。」再加上要給的小費，傑里德說自己吃得 「肉疼」。相比起來，中國的外賣品類繁多，性價比高，效率也喜人。

除此之外，傑里德還舉出了娛樂體育、生活節奏方面的差異。例如，在中國時，抱著個籃球去球場，總能有球友和他一起打球，而在加拿大時，球場裡空空如也，只留得他一人 「孤單寂寞冷」。

傑里德強調，討論兩國的不同並不是要比出個高下，只是表達自己的感受。

看完傑里德的總結，有粉絲開玩笑說： 「這怕是一個假加拿大人吧？」不過，更多外國網友則表示，太有同感了： 「我現在就在加拿大，對於傑里德說的內容，我舉雙手雙腳贊同。」

當然，也有外國網友表示，初到中國時同樣會有不適應的地方：車多、人多，太熱鬧了……

而有一點幾乎所有網友都表示認同：中國的變化太快了，只要隔一兩年沒來，就會發現自己落伍了。

加拿大微信
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