親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

林青霞偶像、首位金馬影后被盜墓 骨灰罈不翼而飛

你是我的南京條約…追星族「國恥」示愛 微博被刪光

2019-07-12 20:02世界日報 中國新聞組／北京12日電

粉絲以南京條約向偶像示愛，除了標注偶像外，還配上大量圖片。 （取材自觀察者網）
粉絲以南京條約向偶像示愛，除了標注偶像外，還配上大量圖片。 （取材自觀察者網）
分享
南京條約是中國近代首個不平等條約，大批中國網民11日以app內建句型輸入「你是我的南京條約，是我淪陷的開始」對偶像表白，被認為是拿「國恥」開玩笑，新浪微博展開大清除。

綜合媒體報導，不少中國網民今天在微博上以「南京條約」等中國歷史中曾經簽訂過的各種不平等條約為哏，向自己崇拜的偶像明星表達欣賞之情，且每名粉絲寫出來的句子全部一模一樣。

除了南京條約，中國近代史中大多數的不平等條約或具有重大意義的戰役、事件，也都被以同樣的句式來編排自己與偶像的「愛情故事」。例如「你是我的九國公約，以最溫柔的理由做最殘忍的事。」

在跟風造句一上午之後，開始有其他中國網民發聲譴責這種以「國恥」作哏追星的行為。由於眾人造的句子都一樣，外界細究發現，原來這些句子都是出自於一款名為「66鍵盤」app的內建文句。

新浪微博社區管理官方微博表示，注意到在涉及不同明星的微博中，大量出現帶有對「南京條約」等歷史內容進行惡意調侃且文案一致的違規內容。微博對此情況高度重視，立刻清查清理。

新浪微博指出，因為監測到仍有用戶發布類似內容，微博已採緊急措施，在此輸入法app糾正錯誤做法前，對所有帶有「南京條約」的內容禁發3天，並譴責該app不負責任行為，已將相關情況上報主管部門。

北京愛情
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

「1留學生配3中女」山東大學學伴制 挨批成慰安制

2019-07-12 17:39

台灣教師首度進入福州公立小學 年薪54萬還有津貼

2019-07-12 16:47

遭舉報台獨言論交換生放棄赴陸 台師大:可惜但尊重

2019-07-12 21:21

北京市台聯辦夏令營 邀台青從古蹟和博物館認識中華文化

2019-07-12 21:08

沒支付寶、沒外賣… 留學生返加國 難忘「中國的好」

2019-07-12 19:43

非洲豬瘟疫情緩和 陸官方下令嚴打「炒豬」

2019-07-12 15:23

中國商人在俄被劫1512萬 歹徒竟是7國安人員

2019-07-12 13:51

租客拐童案／海上發現女童浮屍？虛驚一場

2019-07-12 13:51

黑猩猩逃出獸欄 在動物園內與警力對峙

2019-07-12 12:12

盜墓與銷贓的聖地！北京最神祕市集 凌晨悄悄開張…

2019-07-12 11:00

汶川震後 她們留鄉撐起一片天

2019-07-12 02:10

5．12汶川特大地震紀念館 免費開放

2019-07-12 02:10

新絲綢之路動臥列車 上海站開出

2019-07-12 02:10

莆田設台胞醫保中心 就診報銷簡化

2019-07-12 02:09

高雄-平潭 「海峽號」海上直航

2019-07-12 02:09

北京玩博會 玩具上萬款

2019-07-12 02:08

不滿招牌被撞爛！ 蛋糕店老闆娘「以身擋車」遭輾斃

2019-07-11 21:00

李戡：中國前駐台記者葉青林涉毒 消息被封鎖

2019-07-11 19:44

陸首艘自製極地冰船「雪龍2號」加入南極考察

2019-07-11 13:58

香港高鐵新增連接中國大陸14城市

2019-07-11 13:39

大陸首家 浙江台州成立垃圾分類教育學院

2019-07-11 13:35

秋雨牧師王怡消失7個月 律師證實即將偵查期滿

2019-07-11 13:04

稱網軍氾濫 陸天涯社區宣布即日起整治

2019-07-11 12:31

帶走屋主9歲童租客夫婦跳湖亡 孩子離奇失蹤

2019-07-11 12:30

色盲男造假幣想掙錢 川警酸「用不出去啦」

2019-07-11 12:26

三峽大壩傳變形 中國遊客背書：雄偉堅固祖國讚

2019-07-11 11:46

夫絕望6連吼刹車 妻油門當刹車連傷7人

2019-07-11 10:33

收緊對影視作品限制 陸嚴打「三劇一高」

2019-07-11 09:14

影／蒙古人這樣牧馬！萬馬奔騰成漩渦 空拍好壯觀

2019-07-11 08:08

天津首例 台灣民眾大愛 器捐造福7人

2019-07-11 01:54

傳承文化 羌族博物館 培訓小解說員

2019-07-11 01:54

北川老縣城遺址 防震教育基地

2019-07-11 01:54

26位台青法律人才 上海歷練

2019-07-11 01:50

全程78分鐘 寧波至紹興 城際列車開通

2019-07-11 01:50

高鐵香港段直達大陸 增14站點

2019-07-11 01:46

平潭- 高雄 海上客運航線 今開通

2019-07-11 01:46

江西白塔河潰堤

2019-07-11 00:16

兩岸殘障事業南湖論壇 「殘疾人更勇於追夢」

2019-07-11 00:11

福建平潭11日開通至高雄海上客運航線

2019-07-10 19:50
看更多

熱門文章

女子結婚5天感冒驗出血癌 新婚老公從此失聯

2019-07-12 09:24

盜墓與銷贓的聖地！北京最神祕市集 凌晨悄悄開張…

2019-07-12 11:00

中共外交部：將對參與售台武器的美國企業實施制裁

2019-07-12 19:04

喜悅變調！滿月宴餵孫喝酒 嬰暴斃媳怒打公公耳光

2019-07-12 15:42

台生發表台獨言論支持蔡英文？校方正進行調查

2019-07-12 09:57

高雄-平潭 「海峽號」海上直航

2019-07-12 02:09

南沙群島海域勘探石油 中越海警船近20艘對峙

2019-07-12 14:50

吳小暉的安邦保險集團 走入歷史

2019-07-12 00:03

中紀委24小時內連打三虎 指北京前副市長極度貪婪

2019-07-12 15:53

台灣教師首度進入福州公立小學 年薪54萬還有津貼

2019-07-12 16:47

軍售＋過境 王毅嗆美：不要在涉台問題上玩火

2019-07-12 19:56

黑猩猩逃出獸欄 在動物園內與警力對峙

2019-07-12 12:12

「反分裂法 域外運用」 陸學者：一中原則 難在國際促統

2019-07-11 23:50

周小川：大陸需提前準備使人民幣成為強勢貨幣

2019-07-12 12:01

台生遭舉報精日台獨 中國武漢大學：調查處置

2019-07-12 10:47

王毅籲美國：台灣問題別玩火

2019-07-12 18:36

傳陸前防長常萬全遭降級 疑受郭伯雄案拖累

2019-07-12 10:35

怕觸怒北京？美前駐港澳總領事再度被美國務院噤聲

2019-07-12 10:18

新絲綢之路動臥列車 上海站開出

2019-07-12 02:10

華為董座：華為一定可以活下來 而且越來越好

2019-07-12 12:00

蔡總統過境美國 國台辦批藉「外部勢力」挑戰一中

2019-07-12 17:40

中國商人在俄被劫1512萬 歹徒竟是7國安人員

2019-07-12 13:51

沒支付寶、沒外賣… 留學生返加國 難忘「中國的好」

2019-07-12 19:43

北京支持「依法有效施政」 港媒：對林鄭月娥要求提高

2019-07-12 12:27

「1留學生配3中女」山東大學學伴制 挨批成慰安制

2019-07-12 17:39

「反滲透法 國際趨勢」 陸委會：禁中共代理人 補足規範

2019-07-11 23:56

遭舉報精日台獨 柯筌耀：不去武漢大學交換

2019-07-12 11:50

反送中改變港人消費模式衝擊香港投資環境

2019-07-12 13:21

你是我的南京條約…追星族「國恥」示愛 微博被刪光

2019-07-12 20:02

反送中後 中聯辦主任首表態：北京仍支持林鄭月娥

2019-07-12 00:00

富商伸魔爪 揭開中國兒童性侵冰山一角

2019-07-12 14:15

南沙探油 中越海警船再爆激烈對峙

2019-07-12 17:19

汶川震後 她們留鄉撐起一片天

2019-07-12 02:10

非洲豬瘟疫情緩和 陸官方下令嚴打「炒豬」

2019-07-12 15:23

港人護「藍儂牆」 跆拳黑帶挨13拳不還手…

2019-07-12 13:22

若以美元計價 上半年大陸自美進口大減近30%

2019-07-12 17:30

上半年大陸外貿進出口總值年增3.9% 對美國貿易年減9%

2019-07-12 16:47

中共黨報：蔡出訪目的明確 蹭美國刷存在感

2019-07-12 10:17

「天涯社區」整治網路水軍 鼓勵舉報違規貼文

2019-07-12 09:28

反送中餘波盪漾 民陣號召7月21日晚在金鐘集會

2019-07-12 14:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top