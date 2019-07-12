你是我的南京條約…追星族「國恥」示愛 微博被刪光

2019-07-12 20:02 世界日報 中國新聞組／北京12日電



粉絲以南京條約向偶像示愛，除了標注偶像外，還配上大量圖片。 （取材自觀察者網） 分享 facebook 南京條約是中國近代首個不平等條約，大批中國網民11日以app內建句型輸入「你是我的南京條約，是我淪陷的開始」對偶像表白，被認為是拿「國恥」開玩笑，新浪微博展開大清除。

綜合媒體報導，不少中國網民今天在微博上以「南京條約」等中國歷史中曾經簽訂過的各種不平等條約為哏，向自己崇拜的偶像明星表達欣賞之情，且每名粉絲寫出來的句子全部一模一樣。

除了南京條約，中國近代史中大多數的不平等條約或具有重大意義的戰役、事件，也都被以同樣的句式來編排自己與偶像的「愛情故事」。例如「你是我的九國公約，以最溫柔的理由做最殘忍的事。」

在跟風造句一上午之後，開始有其他中國網民發聲譴責這種以「國恥」作哏追星的行為。由於眾人造的句子都一樣，外界細究發現，原來這些句子都是出自於一款名為「66鍵盤」app的內建文句。

新浪微博社區管理官方微博表示，注意到在涉及不同明星的微博中，大量出現帶有對「南京條約」等歷史內容進行惡意調侃且文案一致的違規內容。微博對此情況高度重視，立刻清查清理。

新浪微博指出，因為監測到仍有用戶發布類似內容，微博已採緊急措施，在此輸入法app糾正錯誤做法前，對所有帶有「南京條約」的內容禁發3天，並譴責該app不負責任行為，已將相關情況上報主管部門。