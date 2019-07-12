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租客拐童案／海上發現女童浮屍？虛驚一場

2019-07-12 13:51世界日報 杭州12日電

（章子欣失蹤案）寧波海域無人機、快艇、聲納大搜救 發現疑似失聯女童浮屍？救援隊：...
（章子欣失蹤案）寧波海域無人機、快艇、聲納大搜救 發現疑似失聯女童浮屍？救援隊：那是謠傳 (取材自澎湃新聞)
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浙江杭州淳安兩租客4日帶走9歲女童章子欣後在寧波跳湖自殺身亡，章子欣仍下落不明，案情撲朔迷離。象山當地警方懷疑女童落海，出動500餘名救難人員在發現女童市民卡地點附近的象山縣松蘭山海濱旅遊度假區觀日亭附近海面及沿岸搜尋，12日再將範圍從2海里擴大到20海里，並出動無人機、快艇、聲納及搜救犬等展開海陸拉網式大搜索，但至截稿為止仍無任何發現。

錢江晚報報導，章子欣的市民卡原本是在象山海邊一座涼亭裡發現，但最新消息表示，孩子的市民卡是有人在亭子通往海灘邊礁石的小路上撿到的，撿到後他放到了亭子裡，以便讓丟卡的人及時發現。另11日網上傳出海上發現疑似女童屍體及照片一事，經核實是謠言。

（章子欣失蹤案）寧波海域無人機、快艇、聲納大搜救 發現疑似失聯女童浮屍？救援隊：...
（章子欣失蹤案）寧波海域無人機、快艇、聲納大搜救 發現疑似失聯女童浮屍？救援隊：那是謠傳 (取材自澎湃新聞)
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章子欣4日被租住在自家五天的兩名租客43歲梁某華及46歲謝某芬以到上海喝喜酒、做花童為由帶走，隨後卻輾轉到了福建、寧波等地，章父8日報警，兩名租客也在同日被發現在寧波手挽著手跳湖自殺身亡，章子欣下落不明。

事情發生後，不少網友對於失蹤案件表示「太詭異」，由於章子欣的父母也剛好在8日於淳安辦理了離婚手續，網友懷疑，會不會是久未露面的母親所做的「一場策畫」。都市快報報導，警方最新回應指暫未發現孩子母親有涉案嫌疑。

華西都市報報導，目擊者表示，三人7日走進一家象山丹城的服裝店，女童衣服很髒，兩名租客一度想買衣服給女童，但知道衣服50元後又說「不是自己的孩子」沒買。

至於全案關鍵謎團的兩名租客，新京報報導，兩人曾住的酒店廚師表示，梁某華看起來很和氣，挺大方，失聯女童很黏他，還曾說要在千島湖買別墅。

紅星新聞報導，梁某華本名梁鄧華，梁鄧華哥哥表示，梁鄧華與妻子結婚後有兩個孩子，離家時是2004年，當時兒子還沒有出生。梁鄧華離開家以前在村裡欠過錢，但具體數額不知道。

至於女租客謝某芬，錢江晚報報導，廣東家鄉村幹部介紹，謝某芳曾向她的哥哥借了40來萬元說要買房子沒還，「搞得全村人都不是很待見她」。最近一次回家是10年前母親病重時。「那時候她回來時還騙幾個哥哥每人出5000元去買美國的藥來給老人治病，但沒有人給她，她就大發脾氣離家。」謝某芳的母親過世時，她都沒有回家。梁某華曾經來過村裡一次。

錢江晚報報導，11日章父向媒體展示一段租客微信發來章子欣在海灘邊玩耍的視頻，經比對後，有網友辨認出疑似福建東山金鑾灣周邊海景。

女兒失聯仍辦離婚 父：沒把事情想太糟

章子欣失聯事件持續引發關注，搜救也仍在進行。對於網友質疑為何會在女兒失去聯繫的情況下還去離婚，章男稱「因沒有把事情想得那麼糟糕」；遠在重慶的女童母親曾女則說，辦離婚是早就約好的，7月10日才知道孩子出事了。

都市快報報導，章男表示，「為什麼會在女兒失去聯繫的情況下還去離婚?我是因為沒有把事情想到那麼糟糕，6日中午11時的火車我從天津過來，站了20個小時才到杭州，那時候已是7日凌晨了，我心想這段感情無法挽回，辦理手續只要個把小時，就先去辦理了手續。」

針對網友評論說是孩子母親和家人策畫的，章男表示，「有懷疑我前妻、懷疑我父母的，我覺得這些想法都太荒唐。我不是替她說話，我覺得這事和她(前妻)沒有關係。這一點我也和警方說了。」

在廣東打工的曾女則說，「那天下午，孩子爸爸跟我說孩子被人帶走了，他要去寧波把孩子帶回來。孩子爺爺奶奶非常愛這個孩子，我是知道的，我也很放心。那時候孩子爸爸這麼說，我以為孩子是親戚帶出去了，沒太當回事。」

對於網友猜測「兩個租客都來自廣東，是否和女童母親在廣東打工有關係」一事，曾女感到十分冤枉。她有些激動：「我就在廠裡打工，去哪裡認識他們兩個啊！」

另據錢江晚報報導，淳安縣民政局證實，章男夫妻8日上午辦理離婚手續，過程中兩人沒有交流過孩子的情況。

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