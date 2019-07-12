親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

蘇丹政變中再傳政變陰謀？軍政府鎮壓軍官的混亂局面

日韓貿易戰」的爆氣時機？日本為何此刻突襲

中國商人在俄被劫1512萬 歹徒竟是7國安人員

2019-07-12 13:51世界日報 北京12日電

俄媒：中國公民在俄被劫超1500萬元嫌犯系聯邦安全局員工 (取材自生意人報)
俄媒：中國公民在俄被劫超1500萬元嫌犯系聯邦安全局員工 (取材自生意人報)
分享

近日，有中國公民在俄羅斯莫斯科存款時遭遇騙局被搶，俄聯邦當局經過調查逮捕了多名涉案的俄聯邦安全局工作人員。俄媒最新消息披露，這名中國人的損失高達1.4億盧布（約1512萬人民幣，221.7萬美元）。

俄羅斯衛星通訊社報導，這起案件的受害者是在莫斯科薩達沃商城工作的一名中國公民。6月10日，這名商人攜帶超過1億盧布現款到銀行存款，7名俄聯邦安全局工作人員在得到銀行員工的報信後趕到現場，以「這些錢是黑錢」為由對這名中國人實施搶劫後分贓。

俄羅斯《生意人報》稱，俄聯邦安全局莫斯科辦公室的員工涉嫌竊取了這名中國公民1.4億盧布。這些嫌犯希望將這筆錢兌換成超過200萬美元。

7月4日，這7名聯邦安全局工作人員被拘留。俄媒指出，其中3人隸屬阿爾法特種部隊，1人隸屬信號旗特種部隊，2人是K部門的軍官，還有1人是聯邦安全局學院的工作人員。7月5日，莫斯科駐軍軍事法院代表向衛星通訊社透露，法院4日已下令羈押5名涉嫌持械搶劫的俄聯邦安全局工作人員，還有2人在家中被軟禁。

《莫斯科時報》早前指出，如果這夥人被判犯下團體搶劫罪，他們將面臨最長達15年的監禁。

莫斯科俄羅斯
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

黑猩猩逃出獸欄 在動物園內與警力對峙

2019-07-12 12:12

盜墓與銷贓的聖地！北京最神祕市集 凌晨悄悄開張…

2019-07-12 11:00

租客拐童案／海上發現女童浮屍？虛驚一場

2019-07-12 13:51

汶川震後 她們留鄉撐起一片天

2019-07-12 02:10

5．12汶川特大地震紀念館 免費開放

2019-07-12 02:10

新絲綢之路動臥列車 上海站開出

2019-07-12 02:10

莆田設台胞醫保中心 就診報銷簡化

2019-07-12 02:09

高雄-平潭 「海峽號」海上直航

2019-07-12 02:09

北京玩博會 玩具上萬款

2019-07-12 02:08

不滿招牌被撞爛！ 蛋糕店老闆娘「以身擋車」遭輾斃

2019-07-11 21:00

李戡：中國前駐台記者葉青林涉毒 消息被封鎖

2019-07-11 19:44

陸首艘自製極地冰船「雪龍2號」加入南極考察

2019-07-11 13:58

香港高鐵新增連接中國大陸14城市

2019-07-11 13:39

大陸首家 浙江台州成立垃圾分類教育學院

2019-07-11 13:35

秋雨牧師王怡消失7個月 律師證實即將偵查期滿

2019-07-11 13:04

稱網軍氾濫 陸天涯社區宣布即日起整治

2019-07-11 12:31

帶走屋主9歲童租客夫婦跳湖亡 孩子離奇失蹤

2019-07-11 12:30

色盲男造假幣想掙錢 川警酸「用不出去啦」

2019-07-11 12:26

三峽大壩傳變形 中國遊客背書：雄偉堅固祖國讚

2019-07-11 11:46

夫絕望6連吼刹車 妻油門當刹車連傷7人

2019-07-11 10:33

收緊對影視作品限制 陸嚴打「三劇一高」

2019-07-11 09:14

影／蒙古人這樣牧馬！萬馬奔騰成漩渦 空拍好壯觀

2019-07-11 08:08

傳承文化 羌族博物館 培訓小解說員

2019-07-11 01:54

天津首例 台灣民眾大愛 器捐造福7人

2019-07-11 01:54

北川老縣城遺址 防震教育基地

2019-07-11 01:54

26位台青法律人才 上海歷練

2019-07-11 01:50

全程78分鐘 寧波至紹興 城際列車開通

2019-07-11 01:50

高鐵香港段直達大陸 增14站點

2019-07-11 01:46

平潭- 高雄 海上客運航線 今開通

2019-07-11 01:46

江西白塔河潰堤

2019-07-11 00:16

兩岸殘障事業南湖論壇 「殘疾人更勇於追夢」

2019-07-11 00:11

福建平潭11日開通至高雄海上客運航線

2019-07-10 19:50

之前疑有糾紛…河南官員深夜帶隊拆遷 被屋主開車撞死

2019-07-10 17:07

有魚、有蛇、有黑麂…武夷山暴雨 機場淹成動物園

2019-07-10 17:07

武夷山機場下暴雨變「野生動物園」 有蛇有魚有黑麂

2019-07-10 16:09

大陸導演拍「慰安婦」紀錄片票房破億 反遭家屬勒索

2019-07-10 15:32

劉曉波過世將屆兩週年 傳劉霞仍陷憂鬱

2019-07-10 14:54

中國官方打擊秋雨教會 1/5會眾都曾被拘

2019-07-10 14:20

拒讓兒失去家庭…秋雨教會信徒1家6口 赴台尋來美庇護

2019-07-10 14:18
看更多

熱門文章

女子結婚5天感冒驗出血癌 新婚老公從此失聯

2019-07-12 09:24

「還記得我嗎」摑掌男一審判決出爐 母崩潰倒地大哭

2019-07-11 15:43

盜墓與銷贓的聖地！北京最神祕市集 凌晨悄悄開張…

2019-07-12 11:00

李戡：中國前駐台記者葉青林涉毒 消息被封鎖

2019-07-11 19:44

台生在陸發表台獨言論支持蔡英文？校方正進行調查

2019-07-12 09:57

不滿招牌被撞爛！ 蛋糕店老闆娘「以身擋車」遭輾斃

2019-07-11 21:00

投訴鄰居養寵物竟遭「貞子報復」 他崩潰：真的很不安

2019-07-11 20:20

高雄-平潭 「海峽號」海上直航

2019-07-12 02:09

吳小暉的安邦保險集團 走入歷史

2019-07-12 00:03

黑猩猩逃出獸欄 在動物園內與警力對峙

2019-07-12 12:12

不只禁中共代理人 陸委會：支持將外國代理人納入規範

2019-07-11 17:06

台生遭舉報精日台獨 中國武漢大學：調查處置

2019-07-12 10:47

美售台武器 陸國防部：堅決反對、已提嚴正交涉

2019-07-11 18:16

怕觸怒北京？美前駐港澳總領事再度被美國務院噤聲

2019-07-12 10:18

傳陸前防長常萬全遭降級 疑受郭伯雄案拖累

2019-07-12 10:35

新絲綢之路動臥列車 上海站開出

2019-07-12 02:10

香港新增選民創新高 未來選舉添變數

2019-07-11 19:46

周小川：大陸需提前準備使人民幣成為強勢貨幣

2019-07-12 12:01

OPPO砸100億元建設東莞長安研發中心

2019-07-11 17:16

南沙群島海域勘探石油 中越海警船近20艘對峙

2019-07-12 14:50

「反分裂法 域外運用」 陸學者：一中原則 難在國際促統

2019-07-11 23:50

北京支持「依法有效施政」 港媒：對林鄭月娥要求提高

2019-07-12 12:27

「反滲透法 國際趨勢」 陸委會：禁中共代理人 補足規範

2019-07-11 23:56

蘇州銀彈吸人才：頂尖團隊可獲逾2億經費 上不封頂

2019-07-11 15:50

華為董座：華為一定可以活下來 而且越來越好

2019-07-12 12:00

反送中後 中聯辦主任首表態：北京仍支持林鄭月娥

2019-07-12 00:00

遭舉報精日台獨 柯筌耀：不去武漢大學交換

2019-07-12 11:50

22國連署關切人權 中國：新疆群眾幸福感提升

2019-07-11 17:45

汶川震後 她們留鄉撐起一片天

2019-07-12 02:10

瘦身進行式 安邦集團4.6兆資產正剝離

2019-07-11 15:31

中國商人在俄被劫1512萬 歹徒竟是7國安人員

2019-07-12 13:51

中共黨報：蔡出訪目的明確 蹭美國刷存在感

2019-07-12 10:17

「天涯社區」整治網路水軍 鼓勵舉報違規貼文

2019-07-12 09:28

今年大陸GDP 預估增長6.3%左右

2019-07-12 02:08

中國學者：一中促統不夠 反分裂法要域外適用

2019-07-11 19:16

政治零分 台生赴陸實習同儕憂心口音被同化

2019-07-12 10:47

陸企500強 竟有30家虧損

2019-07-12 01:59

科法斯大預言 香港特首未來三年只能當跛腳鴨

2019-07-11 19:59

港人護「藍儂牆」 跆拳黑帶挨13拳不還手…

2019-07-12 13:22

六四解密／天安門事件後半年 老布希2度致函鄧小平

2019-07-11 23:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top