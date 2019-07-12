中國商人在俄被劫1512萬 歹徒竟是7國安人員

2019-07-12 13:51 世界日報 北京12日電



俄媒：中國公民在俄被劫超1500萬元嫌犯系聯邦安全局員工 (取材自生意人報) 分享 facebook

近日，有中國公民在俄羅斯莫斯科存款時遭遇騙局被搶，俄聯邦當局經過調查逮捕了多名涉案的俄聯邦安全局工作人員。俄媒最新消息披露，這名中國人的損失高達1.4億盧布（約1512萬人民幣，221.7萬美元）。

俄羅斯衛星通訊社報導，這起案件的受害者是在莫斯科薩達沃商城工作的一名中國公民。6月10日，這名商人攜帶超過1億盧布現款到銀行存款，7名俄聯邦安全局工作人員在得到銀行員工的報信後趕到現場，以「這些錢是黑錢」為由對這名中國人實施搶劫後分贓。

俄羅斯《生意人報》稱，俄聯邦安全局莫斯科辦公室的員工涉嫌竊取了這名中國公民1.4億盧布。這些嫌犯希望將這筆錢兌換成超過200萬美元。

7月4日，這7名聯邦安全局工作人員被拘留。俄媒指出，其中3人隸屬阿爾法特種部隊，1人隸屬信號旗特種部隊，2人是K部門的軍官，還有1人是聯邦安全局學院的工作人員。7月5日，莫斯科駐軍軍事法院代表向衛星通訊社透露，法院4日已下令羈押5名涉嫌持械搶劫的俄聯邦安全局工作人員，還有2人在家中被軟禁。

《莫斯科時報》早前指出，如果這夥人被判犯下團體搶劫罪，他們將面臨最長達15年的監禁。