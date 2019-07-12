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周小川：大陸需提前準備使人民幣成為強勢貨幣

2019-07-12 12:01聯合報 記者李仲維╱即時報導

前中國人民銀行前行長周小川近日表示，在科技發展全球化的趨勢下，大陸需要提前做好準備防備Libra（一種新型數字貨幣）或未來的貨幣侵蝕，使人民幣成為一種強勢貨幣。

今年6月18日，Facebook數字貨幣Libra（天秤座）正式發布白皮書，並上線測試網路。

路透報導，周小川在北京召開的中國外匯管理改革與發展研討會上演講指出，從本外幣一體化角度，使人民幣在未來國際化、全球化競爭中處於有利的地位，為大陸經濟發展和一帶一路服務，同時保持經濟穩定、防止經濟危機。

周小川認為，經濟金融危機不可避免，提前開展前瞻性研究，有利於提早準備，當經濟危機發生時，軟肋少一些，問題少發生一些，這樣就能在經濟全球的競爭格局中取得優勢。

周小川指出，在全球化時代，外匯管理面臨Libra等新生事物帶來的挑戰，需要未雨綢繆，做好準備，使人民幣在未來國際化、全球化競爭中處於有利的地位，更好服務於大陸經濟發展和國家經濟金融安全。

周小川稱，未來Libra成功與否還不知道，還有可能被更好的想法或更嚴格、更穩定、效率更高的電子貨幣取代。但從最近幾年趨勢來看，有不少機構正試圖建立這樣一種更全球化的貨幣，屆時就會出現強幣侵蝕弱幣的問題。這對人民幣和外匯管理都是一個挑戰。

同時他也認為，貨幣強弱還直接關係到資本流動的問題。目前的強勢貨幣是美元，說強幣侵蝕弱幣是美元侵蝕其他貨幣。未來零售購物、資產交易都可以直接用美元，也會導致資本流動。

周小川分析，資本流動不僅取決於投資機會、利差，還會因為尋找安全感出現由弱幣國流向強幣國的情況，特別是有危機、有波動的時候。過去很多年，全球出現的美元化進程，就是美元對弱勢貨幣國的侵蝕。

中國人民銀行前行長周小川。圖：新華社資料照片
中國人民銀行前行長周小川。圖：新華社資料照片
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