莆田設台胞醫保中心 就診報銷簡化

2019-07-12 02:09 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



「莆田市涵江區台胞醫保服務中心」10日在福建省莆田涵江醫院正式揭牌成立。今後，台胞就診後只需簽訂相關委託文件，由台胞醫保服務中心指派專人完成報銷材料蒐集及報銷工作，報銷費用將從台灣保險機構直接匯入台胞個人銀行帳戶。

新華社引述莆田市常務副市長傅冬陽表示，莆田是媽祖的故鄉，又是台商最早投資大陸的區域之一，對台區位優勢明顯，人員往來密切。據統計，每年在莆工作、生活和來莆旅遊的台胞超過30萬人次。

目前，已參加大陸基本醫療保險的台胞，醫保報銷已實現「一站式」即時刷卡結算。但許多在莆台商、台胞參加的是台灣健康保險，如在大陸就醫，產生的醫療費用只能回台灣報銷，存在程序不明、手續繁雜、期限較長等問題。

為此，莆田市先行先試，與福德旺（福建）醫療管理有限公司和方勝磐石保險經紀公司合作，在莆田涵江醫院試點設立「莆田市涵江區台胞醫保服務中心」，台胞就診後只需簽訂相關委託文件，由台胞醫保服務中心指派專人完成報銷材料蒐集及報銷工作，報銷費用將從台灣保險機構直接匯入台胞個人銀行帳戶，實現「一站式」醫保報銷服務，為台胞帶來便利。

莆田市醫保局有關負責人說，今後，莆田市將在全市範圍內推廣這一創新舉措，讓在莆台胞醫保報銷與大陸百姓一樣便利，全力把莆田建設成台胞工作生活的幸福家園。