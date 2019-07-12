高雄-平潭 「海峽號」海上直航

2019-07-12 02:09 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ／高雄報導



「海峽號」高速客滾船昨載714名乘客，從福建平潭駛向高雄港，乘客旅客興奮展示自己的船票。 （中新社） 分享 facebook 繼大陸廈門「中遠之星」航向高雄後，福建平潭直航高雄的「海峽號」昨開通，700多名首航旅客搭乘客輪抵達高雄碼頭，首航活動低調，事後才由高市府海洋局發布新聞稿公開此事。海洋局表示，「海峽號」日後會開通成固定航線，初期一個月一航次，日後可望擴增更多航次，替高雄帶來觀光收益。

平潭通航台中與台北之後，海峽號昨天首航平潭到高雄。 圖／高雄市府海洋局提供 分享 facebook

市府海洋局指出，廈門「中遠之星」4月起首航高雄，每周二到高雄，目前已累計11個航次、運輸1828人到高雄。「海峽號」是福建海峽高速客滾航運公司經營的高速客滾輪，100年11月首航台中、102年10月首航台北，昨起將高雄納入航點，每航次可運輸700多名旅客。

首航旅客昨早從福建平潭出發，約在下午4點抵達高雄。高雄市府副市長葉匡時與海洋局長趙紹廉等人出面迎接首梯次旅客。葉匡時表示，高雄到平潭的海上貨運航線1月首航、2月進入常態化經營，「海峽號」開啟平潭到高雄海上客運航線，讓台閩兩地交流更便利。

「海峽號」高速客滾船昨載714名乘客，從福建平潭駛向高雄港，乘客旅客興奮展示自己的船票（圖）。 （中新社） 分享 facebook

海洋局長趙紹廉指出，航運公司不希望大張旗鼓，所以市府未事前公開首航活動，「海峽號」向交通部航港局申請福建至高雄航線，且於周一核准通過，初期尚未成為定期航班，以後預計一個月航行一次，搭客輪來台的旅客至少會在高雄停留兩天。