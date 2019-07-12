5．12汶川特大地震紀念館 免費開放

2019-07-12 02:10 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 許依晨 ／北川報導



2008年5月12日14時28分04秒發生的汶川大地震，是1949年成立以來破壞性最強、波及範圍最廣、救災難度最大的一次地震。為紀念緬懷罹難者，「5．12汶川特大地震紀念館」收集了和地震有關的實物30萬件，被賦予展示、教育、宣傳、科研功能，為大陸國家級地震主題紀念館，對公眾免費開放。

「 5．12汶川特大地震紀念館」包括室內場館和室外遺址，室內場館包括主館地震紀念館、副館地震科普體驗館；室外遺址則包括北川老縣城地震遺址、沙壩地震斷層、唐家山堰塞湖遺址。地震紀念館和北川老縣城地震遺址毗鄰，紀念館的建築主題「裂縫」，寓意為「將災難時刻閃電般定格在大地之間，留給後人永恆的記憶」。

館內記錄了2008年5月12日到2011年9月30日期間抗震救災和重建歷程，芮氏8.2特大規模地震，波及四川、甘肅和陝西等十個省，受災總面積約50萬平方公里，其中嚴重破壞地區超過10萬平方公里，其中，極重災區就有10個縣市。

這場罕見的大地震造成4625萬多人受災，其中37萬4643人受傷，8萬7149人罹難，需要緊急安置的受災民眾1510萬人，城鄉居民住房大量被毀，基礎設施和公共設施慘遭重創，文化遺產損失慘重，直接經濟損失達人民幣8451億元，對災區人民生活財產和經濟發展造成難以估計的重大損失。

紀念館陳設一面「鞋牆」，都是從廢墟中蒐集而來的與主人走散的鞋子，有成雙的，也有單隻的，十一個年頭過去，它們仍在這等待主人領回。

汶川大地震發生後，台灣民眾心繫災區，民間解囊捐款，政府也派出救援隊赴四川救災。館內的「八方支援共克時艱」專區，記錄台港澳民眾共患難救助災區，台灣和香港派出3支共69名專業救援人員赴四川救災、台港澳共派出111名醫務人員展開醫療救援，此外，台港澳捐贈物資達354噸，以及醫療設備、藥品和衣物等。