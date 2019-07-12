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汶川震後 她們留鄉撐起一片天

2019-07-12 02:10聯合報 特派記者許依晨／北川報導

綿陽市羌茶手工製作傳承人、也是大陸國家高級製茶師吳紅（圖）在地震中痛失三名摯親，...
綿陽市羌茶手工製作傳承人、也是大陸國家高級製茶師吳紅（圖）在地震中痛失三名摯親，她沒放棄希望，帶族人一起做茶，振興經濟。 特派記者許依晨／攝影
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2008年5月12日，一場驚天動地的大地震撼動大陸四川省的山林，十一個年頭過去，當時汶川大地震的倖存者非但沒有離開這塊傷心地，反而選擇留下來，共同撐起家鄉的一片天。

綿陽市羌茶手工製作傳承人、也是大陸國家高級製茶師吳紅在地震中痛失三名摯親，這些年來，與失智的公公和女兒相依為命，但她並沒有放棄生活的希望，靠著一雙巧手和不怕吃苦的韌性，挑起北川振興茶葉種植專業合作社理事長重責大任，帶領族人一起製茶，維持穩定的經濟來源。

吳紅表示，她的家在地震重災區北川曲山鎮，當時整個山體滑坡，一家六口人，在短短幾秒鐘裡，就遇難了三人，丈夫被埋在老縣城；兒子在北川中學讀書，被埋在了廢墟裡；至於婆婆，「她在我眼前掉進了地上的裂縫，還來不及救她，裂縫瞬間就闔上」。她說，地震當下，她自身也差點被泥石沖走，正好攀到一棵老茶樹，「是茶樹救了我的命」，於是她決定要做「感恩茶」。

圖是汶川特大地震紀念館遺址維護科解說員王華蓉，她們一家人幸運躲過一劫。 特派記者...
圖是汶川特大地震紀念館遺址維護科解說員王華蓉，她們一家人幸運躲過一劫。 特派記者許依晨／攝影
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不單只是自己做茶，她還成立農民專業合作社，振興地方經濟。吳紅感嘆說，起先找不到人入股，忍痛將兒子遇難保險理賠金和丈夫遇難死亡撫卹金取出做資金，當時女兒無法理解，著急地問「媽媽我讀書還需要錢呢」，所幸，合作社慢慢運轉起來，現在不僅有了基地，也恢復了老茶園風貌。

汶川特大地震紀念館遺址維護科解說員王華蓉一家，是北川老縣城中最幸運的一群人。她回憶，地震發生時，他們全家人正好回到山另一頭的姥姥家，地震後，他們爬了一天一夜山路才出到外頭求援。她說，雖然她們一家人全活下來，但還是有部分親人在老城區遇難，「到現在都還沒找到」。

王華蓉表示，老縣城活下來的人，現在大多搬到新北川居住，她選擇每天來回到20多公里外的地震遺址園區工作，「畢竟這裡是生活20多年的地方」。她說，「對倖存的人來說，沒有什麼比一家人生活在一起更好的了」。

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