不滿招牌被撞爛！ 蛋糕店老闆娘「以身擋車」遭輾斃

2019-07-11 21:00 香港01 記者安祖娜／報導



目擊者稱當時司機並沒有停車還直接開走。圖取自／搜狐視頻截圖 分享 facebook

杭州發生一宗駭人車禍。一輛貨車周日（7日）傍晚駛至當地一水果店門口送貨時，不慎撞毀旁邊蛋糕店的招牌。老闆娘見狀感到不滿，即時要求貨車司機賠償，雙方未能就賠償金額達成共識。司機因急於送貨打算離開，老闆娘情急之下想跑至車頭以身擋車，不料竟意外被捲進車底並遭貨車輾過身亡。

事發於周日（7日）傍晚約4時，一輛貨車駛至杭州瓜瀝區一水果店送貨，年約廿多歲的司機疑是首次到該店舖，卸貨後打算開車離開時，車頂不慎撞到隔壁蛋糕店的廣告牌。由於相關意外並非首次發生，蛋糕店老闆娘大感不滿，即時要求貨車司機停車理論。老闆娘估算後，要求司機賠償500元人民幣（約新台幣2200元），不過司機拒絕，提出報警，交由保險處理賠償。

兩人爭執不下，司機因趕著到其他店舖送貨，打算離開現場，但老闆娘卻站在車頭阻擋。雙方糾纏十多分鐘後，司機決定繞過老闆娘開車，他按了一下喇叭，然後就踩油門準備離開，沒料到老闆娘竟想追上擋車，伸手抓住貨車右側的倒後鏡「掛」在車身，期間她意外被捲進貨車車底，並遭車轆輾過。

現場目擊者稱，貨車輾過老闆娘時「動靜不少」，惟司機並無停車，繼續駛走。附近店舖的店員及路人即時上前查看及代為報警，老闆娘送院後證實傷重身亡，「我們本來都覺得事態不會很嚴重的，他們爭執了幾句也就僵持了，沒想到突然就出了大變故」。肇事貨車司機事後以涉嫌故意傷害罪遭警方拘捕，正等候進一步調查。

老闆娘試圖追車竟意外被捲進貨車車底，遭車轆輾過。圖取自／搜狐視頻截圖 分享 facebook

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