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大學生抓16隻瀕危鳥判刑10年半 父不滿：判得比貪官重

2019-07-11 16:48世界日報 中國新聞組／北京11日電

圖為閆嘯天家中被搜到的幼鳥。圖取自／央視畫面截圖
圖為閆嘯天家中被搜到的幼鳥。圖取自／央視畫面截圖
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河南鄭州大學生閆嘯天與友人因非法獵捕16隻國家二級保護動物燕隼，一審和二審均被判監十年半，閆父認為「太冤」，向河南省高院提出再審申請，8日河南高院駁回再審申請。閆父不滿「掏鳥」竟判得比貪官還重，揚言要上訴至最高人民法院。但也有評論認為，閆嘯天是慣犯，不算枉判。

閆嘯天案之所以引起爭議，在於一審判決同年，甘肅蘭州一名黑社會老大勾結公安闖入他人住所，造成一死兩傷，最後僅判入獄五年，被媒體比較後諷刺「人命不如鳥」。

新京報報導，2014年7月14日左右，閆嘯天與王亞軍在輝縣市高莊鄉土樓村非法獵捕燕隼12隻，兩人賣到鄭州市7隻，閆嘯天後來又獨自賣到洛陽市2隻。2014年7月27日，閆嘯天和王亞軍再非法獵捕燕隼2隻及隼形目隼科動物2隻。

此外，閆嘯天曾收購鳳頭鷹1隻。2014年7月28日，輝縣市森林公安局在閆嘯天家中查扣同月27日閆嘯天和王亞軍獵捕的4隻燕隼和被告人閆嘯天收購的1隻鳳頭鷹。

據報導，2015年5月，閆嘯天因因非法獵捕燕隼，被法院一審判處有期徒刑10年6個月。根據法院認定，閆嘯天的行為構成非法獵捕珍貴、瀕危野生動物罪以及非法收購珍貴、瀕危野生動物罪。

閆嘯天提出上訴，認為法院認定其獵捕16隻燕隼的事實不清、證據不足，同時自己不知道獵捕的隼是國家保護動物。二審法院認為，閆嘯天在一審開庭時對分兩次獵捕16隻隼的事實均供認不諱。

2016年閆嘯天服刑後，閆父最先向終審法院河南新鄉中院提出了再審申請，理由是「閆嘯天無犯罪預謀、犯罪動機，主觀上不明知所獵捕的隼是國家重點保護動物；判決認定獵捕鳥的數量為16隻證據不足；鑑定結果錯誤，不應該是燕隼。」

2016年4月，新鄉中院駁回閆愛民的申請。駁回理由是：二人預謀以「掏鳥窩」的方式實施獵捕隼，王亞軍負責上樹抓隼，閆嘯天負責出售；明知所獵捕的鳥是隼的雛鳥，隼是國家保護動物；獵捕後將隼的照片上傳至網上，然後出賣。故閆嘯天的犯罪預謀、犯罪動機足以認定。

河南鄭州大學生閆嘯天因非法獵捕16隻國家二級保護動物燕隼，被判監十年半。圖取自／...
河南鄭州大學生閆嘯天因非法獵捕16隻國家二級保護動物燕隼，被判監十年半。圖取自／上游新聞
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