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陸首艘自製極地冰船「雪龍2號」加入南極考察

2019-07-11 13:58聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

中國大陸第一艘自主建造的極地科考破冰船「雪龍2號」正式交付。據新京報報導，「雪龍2號」今天（11日）在上海交付，交付後，「雪龍2號」將正式加入中國極地考察行列，計畫於下半年和「雪龍號」極地考察破冰船共同執行中國大陸第36次南極考察任務。

作為中國大陸第一艘自主建造的極地科考破冰船，「雪龍2」號實現了多項世界性的技術創新和突破。

「雪龍2」號總設計師吳剛表示，設計建造這艘船花費了10年時間。「雪龍2」號成功以後，很可能會有更多的極地科考船誕生，為未來的航線開道、科考救援等任務打下基礎。

中國大陸第一艘自主建造的極地科考破冰船「雪龍2號」正式交付。（中新社）
中國大陸第一艘自主建造的極地科考破冰船「雪龍2號」正式交付。（中新社）
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考察
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