陸首艘自製極地冰船「雪龍2號」加入南極考察

2019-07-11 13:58 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



中國大陸第一艘自主建造的極地科考破冰船「雪龍2號」正式交付。據新京報報導，「雪龍2號」今天（11日）在上海交付，交付後，「雪龍2號」將正式加入中國極地考察行列，計畫於下半年和「雪龍號」極地考察破冰船共同執行中國大陸第36次南極考察任務。

作為中國大陸第一艘自主建造的極地科考破冰船，「雪龍2」號實現了多項世界性的技術創新和突破。