帶走屋主9歲童租客夫婦跳湖亡 孩子離奇失蹤

2019-07-11 12:30 世界日報 中國新聞組╱北京11日電



浙江杭州發生一起離奇的女孩失蹤案件。當地一名9歲女孩被租住在自家五天的兩名租客帶走，租客起初對女孩的祖父母聲稱要帶她到上海喝喜酒、做花童，但隨後卻輾轉到了福建、寧波等地，兩名租客近日更被發現在寧波跳湖自殺身亡，孩子至今下落不明。

錢江晚報報導，9歲女孩章子欣家住杭州市淳安縣千島湖鎮清溪村。父母離異多年，父親一直在天津工作，母親在廣東。章子欣跟爺爺奶奶住在一起。兩位老人以販賣水果為生，為人熱情好客。

不久前，廣東人梁某華和謝某芬住進千島湖一家酒店。因為常來買水果，兩人和老人熟識。兩人說住酒店貴，能不能租老人的房子住。老人同意了，兩人6月29日住進章家二樓。

7月3日，兩名租客向老人家提出，讓章子欣擔任朋友婚禮花童。

章子欣的父親從電話中得知租客要帶走女兒，表示不同意。然而7月4日，租客還是說服了章子欣的爺爺奶奶，帶走孩子。

章父遂加了男租客梁某華的微信，梁某華在前幾天還會陸續發孩子視頻。但隨後，章父卻發現，對方未如所說的去上海，而是在福建、寧波流轉。

章父7日和兩名租客失去聯絡，兩租客也未在承諾的6日回家。8日章父趕回淳安報警。

就在當天，寧波發現一對男女的屍體從東錢湖中浮起，兩人用衣服綁在一起，警方證實為梁某華（男、43歲、廣東省化州市人）和謝某芬（女、46歲、廣東省化州市人），死因為自殺。

兩名租客的自殺令人震驚。重中之重的孩子還是沒找到。

章家人透露，章子欣天真活潑，因常年身邊沒父母陪伴，所以只要有人對她好，她就真心喜愛、依賴。

據報導，章子欣最後出現的監控畫面在象山。警方10日在山上、湖面全力尋找章子欣的下落。孩子父親、姑父也跟警方一起搜尋。

章子欣的姑父透露，有民眾在一處涼亭發現孩子的市民卡，「這處涼亭可以下到海邊。」孩子爸爸在搜救現場崩潰痛哭，人也昏倒了。「我們難以理解他們為什麼自殺？也考慮了多種可能。但這些猜測都沒什麼證據，只是希望盡快能有好消息。」

另據南方都市報報導，目前警方懸賞人民幣2萬元（約2905美元）搜尋女童。

生母離家近4年月 前突現辦離婚

杭州女童失蹤案疑點重重，事發至今，孩子母親也行蹤成謎。

都市快報報導，章父和孩子媽媽的感情在2015年出現問題。當時他還在紹興打工，夫妻倆鬧矛盾以後，孩子媽媽就離家出走了，他也曾經試著找過幾次，想和孩子媽媽復合，但都沒有成功。

2016年，聽說孩子媽媽去了廣東（有親戚在廣東），章父也去廣東找過孩子媽媽一次，但倆人沒有和好。當時身上的錢也快花完了，聽朋友說天津有份工作，章父就去了天津，一直到現在。

孩子媽媽再度出現，就在一個多月前，她主動加了章父的微信，提出離婚。兩人7月8日在淳安辦理了離婚手續。

孩子失蹤後，章父曾給孩子媽媽發微信，「我想她肯定知道了，那麼多媒體關注。」但截至10日晚間，孩子媽媽並沒有出現。