平潭- 高雄 海上客運航線 今開通

2019-07-11 01:46 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



備受兩岸關注的福建平潭赴高雄海上客運航線將於7月11日開通。福建海峽高速客滾航運有限公司10日下午確認，「海峽號」輪定於11日由平潭港首航台灣高雄港。

中新社報導，因「海峽號」11日首航台灣高雄港，原定於7月11日第19160次平潭往返台中航班、7月12日第19161次平潭往返台北航班停航。

近年來，平潭與高雄兩地互動往來密切；尤其是今年2月，高雄到平潭貨運直航航線進入常態化運營。此次「海峽號」平潭至高雄海上客運航線首航，是繼2011年11月首航台中、2013年10月首航台北之後，又一具有特殊意義的新航線。

平潭至台灣海上高速直航航線歷時近8年的常態化運營，「海峽號」已逐漸成為溝通兩岸親情的橋梁和兩岸經濟文化交流的主通道，愈來愈多的兩岸民眾選擇搭乘「海峽號」到對岸探親訪友、商務往來。

福建海峽高速客滾航運有限公司相關負責人表示，11日上午，「海峽號」高速客滾船將從平潭澳前碼頭解纜起航，行駛178浬，約五小時後抵達台灣高雄港。

業界人士認為，平潭至高雄海上客運航線的開通，平潭由此實現至台北、台中、高雄等台灣三大城市的客運航線全覆蓋。台胞方意茹認為，開通高雄至平潭客運航線對於台灣南部旅客是一大福音。