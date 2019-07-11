高鐵香港段直達大陸 增14站點

2019-07-11 01:46 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



由天津西發往香港西九龍的G305次列車10日首發，這是天津首次開通直達香港的始發高鐵列車。雄安新區與香港實現高鐵直通。 （中新社） 分享 facebook 高鐵香港段自7月10日起，新增14個直達中國大陸的站點。當天，首批從新站點抵港及離港前往新站點的旅客表示，新站點的開通，節省出行時間，令旅途更加便捷。

中新社報導，高鐵香港段自7月10日起，新增14個連接中國大陸的站點，直達的站點由現時的44個增至58個。新增的14個站點包括白洋澱、重慶西、佛山西、貴陽東、邯鄲東、衡山西、南寧東、三水南、汕頭、天津西、梧州南、岳陽東、肇慶東、遵義。此外，長途列車將由現時每日開出13對增加至17對。

當天上午10時許，搭乘首班從肇慶東開往香港西九龍站列車的旅客陸續抵港，其中亦有來自肇慶的旅行團。結伴從肇慶到香港旅遊的張同學和黃同學表示，她們在網上查到肇慶東可直達香港西九龍，原本計畫從廣州坐大巴到香港，新站點開通令路途時間由從前約5小時，縮短至約2小時。由於現在每日只有一班高鐵，她們希望未來增開更多班次從肇慶往返香港。

正買票計畫從香港前往梧州南的香港旅客徐女士說，新站點開通縮短了香港至梧州的時間，約2個半小時就可到達，較以前節省約1小時。她認為高鐵票價合理，今後希望增開更多新站點，令旅客出行更方便。

10日下午2時許，香港大航假期旅行社前往肇慶的高鐵首發團在香港西九龍站內集合。香港大航假期旅行社採購部總監孔令銳表示，此次共有300多名團員前往肇慶旅遊，香港市民報名非常踴躍，1個月不到的時間該團就滿員。

孔令銳表示，此前從香港去肇慶的旅遊團，需到深圳口岸再轉旅遊巴士，歷時接近6小時，現在約1個半小時就到達。未來，該旅行社會繼續拓展新的旅遊線路。參加肇慶高鐵首發團的香港市民關先生說，他專程來體驗高鐵首發團到肇慶旅遊，以前需到惠州轉車，如今交通方式更加多樣便捷，他未來還會選擇搭高鐵出行。