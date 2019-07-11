26位台青法律人才 上海歷練

2019-07-11 01:50 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



第四屆「台灣青年法律人才實踐基地」項目10日在滬啟動，來自台灣8所高校（大專院校）的26位台灣青年法律人才，將在上海度過八周「歷練」時間。

中新社報導，2016年上海市靜安區探索建立大陸首家「台灣青年法律人才實踐基地」，並於次年吸引大陸知名高等學府華東政法大學加盟。作為兩岸法律專業人士交流的新平台，實踐基地已連續三年運作，對台灣法律專業學生產生不小的吸引力。

今年項目組赴台灣東吳大學、政治大學、台灣大學、成功大學、中正大學、中興大學、淡江大學等學校舉行專題見面會和面試，並從60餘份有效簡歷中挑選出40位優秀學員參加滬台兩地同步進行的視訊面試，最終26位台灣青年法律人才脫穎而出。

入選的學生將分赴上海9家律師事務所，與資深律師結成「一對一」帶教關係。

曾經參加過第一屆該項目的台灣青年黃愉翔當天發來視頻，他介紹自己正是通過在基地的實習，決定留在大陸繼續求學。黃愉翔說：「基地或將對你們產生很大的影響，最關鍵的原因是因為大陸發展快速，也能讓你們的成長更加迅速。相比於其他同學，我們是親身體驗感受過大陸生活的，日後談論兩岸時，我們的想法都將源自本身最深切的感受，而不是通過第三方的諮詢。」

報導稱，來自台灣東吳大學的陳奕豪將以上海恒業律師事務所實習生的身分，完成自己律師事務所的初體驗，他表示，雖然兩岸的法律有所不同，但是帶教老師都會指導，讓自己學到書本上沒有的東西。