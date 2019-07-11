親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

26位台青法律人才 上海歷練

2019-07-11 01:50聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

第四屆「台灣青年法律人才實踐基地」項目10日在滬啟動，來自台灣8所高校（大專院校）的26位台灣青年法律人才，將在上海度過八周「歷練」時間。

中新社報導，2016年上海市靜安區探索建立大陸首家「台灣青年法律人才實踐基地」，並於次年吸引大陸知名高等學府華東政法大學加盟。作為兩岸法律專業人士交流的新平台，實踐基地已連續三年運作，對台灣法律專業學生產生不小的吸引力。

今年項目組赴台灣東吳大學、政治大學、台灣大學、成功大學、中正大學、中興大學、淡江大學等學校舉行專題見面會和面試，並從60餘份有效簡歷中挑選出40位優秀學員參加滬台兩地同步進行的視訊面試，最終26位台灣青年法律人才脫穎而出。

入選的學生將分赴上海9家律師事務所，與資深律師結成「一對一」帶教關係。

曾經參加過第一屆該項目的台灣青年黃愉翔當天發來視頻，他介紹自己正是通過在基地的實習，決定留在大陸繼續求學。黃愉翔說：「基地或將對你們產生很大的影響，最關鍵的原因是因為大陸發展快速，也能讓你們的成長更加迅速。相比於其他同學，我們是親身體驗感受過大陸生活的，日後談論兩岸時，我們的想法都將源自本身最深切的感受，而不是通過第三方的諮詢。」

報導稱，來自台灣東吳大學的陳奕豪將以上海恒業律師事務所實習生的身分，完成自己律師事務所的初體驗，他表示，雖然兩岸的法律有所不同，但是帶教老師都會指導，讓自己學到書本上沒有的東西。

上海東吳大學面試

相關新聞

兩岸殘障事業南湖論壇 「殘疾人更勇於追夢」

2019-07-11 00:11

北川老縣城遺址 防震教育基地

2019-07-11 01:54

傳承文化 羌族博物館 培訓小解說員

2019-07-11 01:54

天津首例 台灣民眾大愛 器捐造福7人

2019-07-11 01:54

全程78分鐘 寧波至紹興 城際列車開通

2019-07-11 01:50

高鐵香港段直達大陸 增14站點

2019-07-11 01:46

平潭- 高雄 海上客運航線 今開通

2019-07-11 01:46

江西白塔河潰堤

2019-07-11 00:16

福建平潭11日開通至高雄海上客運航線

2019-07-10 19:50

之前疑有糾紛…河南官員深夜帶隊拆遷 被屋主開車撞死

2019-07-10 17:07

有魚、有蛇、有黑麂…武夷山暴雨 機場淹成動物園

2019-07-10 17:07

武夷山機場下暴雨變「野生動物園」 有蛇有魚有黑麂

2019-07-10 16:09

大陸導演拍「慰安婦」紀錄片票房破億 反遭家屬勒索

2019-07-10 15:32

劉曉波過世將屆兩週年 傳劉霞仍陷憂鬱

2019-07-10 14:54

中國官方打擊秋雨教會 1/5會眾都曾被拘

2019-07-10 14:20

拒讓兒失去家庭…秋雨教會信徒1家6口 赴台尋來美庇護

2019-07-10 14:18

梅州「客家幫」全滅 前統戰部長一審判無期徒刑

2019-07-10 14:11

公安局長投資色情場所 充當保護傘遭雙開

2019-07-10 13:55

南寧警方偵破特大傳銷案 逮獲543人涉案近億元

2019-07-10 10:53

登陸150家電視台 「三星堆．榮耀覺醒」將開播

2019-07-10 09:29

鼓浪嶼音樂節 中西合璧

2019-07-10 02:14

荔枝入菜 重現五代十國「紅雲宴」

2019-07-10 02:14

200台灣大學生 赴廣州實習

2019-07-10 02:14

湛江—南亞 首直航冷鏈航運開通

2019-07-10 02:14

感受中華文化 台學子探訪成都

2019-07-10 02:14

志工交流營 35台青年赴魯

2019-07-10 02:14

因應暑運 10機場開放夜間限制

2019-07-10 02:14

打開西部大門 寶蘭高鐵2歲了

2019-07-10 02:14

旅客量破千萬 黑龍江機場騰飛

2019-07-10 02:14

連日暴雨 湖南「泡了湯」

2019-07-10 00:21

陸民戴1250萬百達翡麗手表 進入大陸海關被查

2019-07-09 19:28

河南64村醫爆集體離職 指上級剋扣：均拿不到45元

2019-07-09 18:49

滴滴調漲北京車價 網民：壟斷沒商量

2019-07-09 18:30

時速600公里！成都重慶間的超級通道已有眉目

2019-07-09 18:25

美女校花睡了40多名領導 從小科員升到副市長

2019-07-09 17:57

川妹子穿水手服被4女暴打 施暴者：穿這種衣服都要被揍

2019-07-09 17:23

《觀察站》被拔上海政協委員 新城董座遭宮鬥？

2019-07-09 17:09

勘災專人撐傘耍官威？貴州副鎮長：也不想讓他打

2019-07-09 15:33

709抓捕4週年 中國人權律師促當局停止迫害

2019-07-09 14:19
看更多

熱門文章

打破僵局！中美高層通話了 美豁免中110項關稅

2019-07-10 13:41

華春瑩「消失」4個月 港媒：正在黨校學習

2019-07-10 09:55

真人花木蘭額頭有「華為logo」、爸神似習近平…大陸吵翻天

2019-07-10 10:00

香港反送中 中國有人羨慕「我們沒這樣的機會」

2019-07-10 14:17

大媽瘋搶馬拉松補給品 以為「這是白送的」

2019-07-10 11:05

福建平潭11日開通至高雄海上客運航線

2019-07-10 19:50

武夷山機場下暴雨變「野生動物園」 有蛇有魚有黑麂

2019-07-10 16:09

梅州「客家幫」全滅 前統戰部長一審判無期徒刑

2019-07-10 14:11

陸首創「一個人」火鍋 為單身狗打造私密空間

2019-07-10 16:36

大陸導演拍「慰安婦」紀錄片票房破億 反遭家屬勒索

2019-07-10 15:32

美國商務部：不對國安威脅下 將解禁美企對華為供貨

2019-07-10 09:43

香港網民發起抵制TVB 寶礦力傳抽廣告

2019-07-10 13:16

台流返台人數增加 海基會：去年較2016年增加近兩倍

2019-07-10 17:30

環球時報點名黎智英何韻詩：挾洋自重 賣港賣國

2019-07-10 11:17

南寧警方偵破特大傳銷案 逮獲543人涉案近億元

2019-07-10 10:53

憂再現周子瑜事件 陸學者：北京應慎防突發影響

2019-07-10 13:17

香港「藍儂牆」遍地開花 便利貼成港人抗議新武器

2019-07-10 10:52

中共黨報：美對台軍售是危險遊戲 台海局勢更趨嚴峻

2019-07-10 11:21

中國大陸出身…港大校長批反送中示威者 學生轟可恥

2019-07-10 13:34

公安局長投資色情場所 充當保護傘遭雙開

2019-07-10 13:55

獐子島涉嫌財務造假 董事長吳厚剛終身市場禁入

2019-07-10 21:07

回應5訴求 港特首：送中條例已壽終正寢

2019-07-10 00:27

富比世：消費電子生產線移出中國的7大難題

2019-07-10 13:17

香港區選擬引「確認書」 黃之鋒抗議

2019-07-10 13:39

中國加快ETC布建 新唐下半年大啖ETC商機

2019-07-10 11:17

拒讓兒失去家庭…秋雨教會信徒1家6口 赴台尋來美庇護

2019-07-10 14:18

中美貿易談判恢復期間 中共將大量購買美國農產品

2019-07-10 10:42

中國官方打擊秋雨教會 1/5會眾都曾被拘

2019-07-10 14:20

超照騙！半年打賞直播主逾百萬 見到本尊內心只剩「…」

2019-07-10 17:08

沙田遊行周日登場 新增「反DQ」訴求

2019-07-10 13:40

「華爾街見聞」遭整改後 傳大陸網信辦考慮入股

2019-07-10 11:53

有魚、有蛇、有黑麂…武夷山暴雨 機場淹成動物園

2019-07-10 17:07

之前疑有糾紛…河南官員深夜帶隊拆遷 被屋主開車撞死

2019-07-10 17:07

中美海軍高層視訊會議 探討減少兩軍誤判

2019-07-10 11:10

劉鶴與賴海哲、米努勤通話 將重啟貿易談判

2019-07-10 09:30

港示威者公開張貼警員身分資料 遭撕去

2019-07-10 10:45

周小川：Libra代表數位貨幣趨勢 中國應未雨綢繆

2019-07-10 14:45

登陸150家電視台 「三星堆．榮耀覺醒」將開播

2019-07-10 09:29

港團促美通過 香港人權法案

2019-07-10 13:35

中國大陸6月CPI升2.7% 符合市場預期

2019-07-10 09:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top