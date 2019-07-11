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天津首例 台灣民眾大愛 器捐造福7人

2019-07-11 01:54聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

天津市紅十字會人體器官捐獻管理中心披露，8日，一位46歲的林姓台灣民眾在天津市第一中心醫院離世，但他的生命以另一種方式得到延續，他捐出的器官幫助7位大陸患者或重獲新生、或重見光明。林先生是首位在天津實現器官捐獻的台灣同胞。

新華社報導，天津市紅十字會人體器官捐獻管理中心表示，林先生近幾年一直在大陸的台資企業工作，6月初，突發腦出血，因病情危重，經過近1個月專家會診和治療，病情仍未有好轉，被判定為腦死亡。

聞訊而來的家人想到林先生有器官捐獻的意願，在詳細了解病情後，決定尊重他的意願，並聯繫天津市紅十字會。天津市紅十字會的人體器官捐獻協調員向林先生的妻子詳細介紹人體器官捐獻的法規、政策、流程，協助她簽署「人體器官捐獻確認登記表」。

林先生捐出的心臟、肝臟、雙腎、雙肺將幫助5位生命垂危的重症患者重獲新生，他捐獻的角膜將使2位眼疾患者重見光明。

林太太表示，感謝天津市紅十字會的工作人員，幫助他們解決很多問題，「以前我們一起聊天時他（林先生）說起過，如果有一天他突發疾病，把器官捐獻給有用的人，做出這個決定也是幫助他實現願望。大陸的醫療條件和醫療服務很好，每一項工作都很細緻，讓我可以很踏實地做出器官捐獻的決定。」

天津市紅十字會人體器官捐獻管理中心主任吳軍說，得知林先生的捐獻器官意願後，他們立即與天津市台辦取得聯繫，盡全力做好捐獻服務工作，「他的善舉讓我們非常感動，這是海峽兩岸骨肉親情的最好體現」。

器官紅十字會

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