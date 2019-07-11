親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

傳承文化 羌族博物館 培訓小解說員

2019-07-11 01:54聯合報 特派記者許依晨／北川報導

北川羌族民俗博物館特訓一批羌族「小小解說員」帶領遊客遊覽博物館。 特派記者許依晨...
北川羌族民俗博物館特訓一批羌族「小小解說員」帶領遊客遊覽博物館。 特派記者許依晨／攝影
分享
羌族是華夏五大母體民族之一，古老傳統文化豐富，流傳至今。大陸四川省北川羌族民俗博物館為保存並促進羌族的獨特文化，不僅以聲光等高科技效果呈現羌族生產生活的歷史和自然場景，也請來羌族「小小解說員」帶領遊客遊覽博物館，體驗羌族民俗文化。

現代羌族僅有30萬人，主要聚居在岷江等上游的高山峽谷地帶，居在四川省北川羌族自治縣的羌族人口約有9萬人，占大陸全國羌族總人口的三分之ㄧ。

據介紹，北川羌族民俗博物館目前館藏文物1500多件，其中123件是地震前老北川民俗博物館的藏品，其餘的都是地震後在羌區所徵集。 展出的民俗實物，涵蓋了戰國時期、漢朝、明朝、清朝等各朝代的陶器、羌綉，也有近現代的羊皮鼓和猴頭帽，以及紅軍長征在北川戰鬥時使用的刀槍。

北川羌族民俗博物館分為歷史篇、社會篇和文化篇三個展覽區域，「歷史篇」從「炎帝部落」和「大禹治水」等上古時代講述起；「社會篇」重現羌族的社會生產、社會關係、衣食住行、婚喪嫁娶和宗教信仰等社會形態；「文化篇」展示羌繡、羌笛、口弦、羌族歌舞、民間工藝等非物質文化遺產內容。

羌族文化產生於原始遊牧、農耕時代，又在一個相對封閉的環境中得以保存和傳承，但隨著經濟和社會快速發展，羌族人民逐漸擺脫貧困，與各民族一同步入現代社會，環境變遷，羌族傳統文化的淡化消失也成為必然的趨勢。

為使羌族文化得以代代相傳，博物館特訓了一批羌族「小小解說員」，小學四年級的蘇沛元表示，不是每一個小學生都有資格當解說員，經過選拔後再培訓，希望將羌族文化和特色介紹給外地哥哥姊姊們。

博物館傳統文化

相關新聞

兩岸殘障事業南湖論壇 「殘疾人更勇於追夢」

2019-07-11 00:11

北川老縣城遺址 防震教育基地

2019-07-11 01:54

天津首例 台灣民眾大愛 器捐造福7人

2019-07-11 01:54

26位台青法律人才 上海歷練

2019-07-11 01:50

全程78分鐘 寧波至紹興 城際列車開通

2019-07-11 01:50

高鐵香港段直達大陸 增14站點

2019-07-11 01:46

平潭- 高雄 海上客運航線 今開通

2019-07-11 01:46

江西白塔河潰堤

2019-07-11 00:16

福建平潭11日開通至高雄海上客運航線

2019-07-10 19:50

之前疑有糾紛…河南官員深夜帶隊拆遷 被屋主開車撞死

2019-07-10 17:07

有魚、有蛇、有黑麂…武夷山暴雨 機場淹成動物園

2019-07-10 17:07

武夷山機場下暴雨變「野生動物園」 有蛇有魚有黑麂

2019-07-10 16:09

大陸導演拍「慰安婦」紀錄片票房破億 反遭家屬勒索

2019-07-10 15:32

劉曉波過世將屆兩週年 傳劉霞仍陷憂鬱

2019-07-10 14:54

中國官方打擊秋雨教會 1/5會眾都曾被拘

2019-07-10 14:20

拒讓兒失去家庭…秋雨教會信徒1家6口 赴台尋來美庇護

2019-07-10 14:18

梅州「客家幫」全滅 前統戰部長一審判無期徒刑

2019-07-10 14:11

公安局長投資色情場所 充當保護傘遭雙開

2019-07-10 13:55

南寧警方偵破特大傳銷案 逮獲543人涉案近億元

2019-07-10 10:53

登陸150家電視台 「三星堆．榮耀覺醒」將開播

2019-07-10 09:29

鼓浪嶼音樂節 中西合璧

2019-07-10 02:14

荔枝入菜 重現五代十國「紅雲宴」

2019-07-10 02:14

200台灣大學生 赴廣州實習

2019-07-10 02:14

湛江—南亞 首直航冷鏈航運開通

2019-07-10 02:14

感受中華文化 台學子探訪成都

2019-07-10 02:14

志工交流營 35台青年赴魯

2019-07-10 02:14

因應暑運 10機場開放夜間限制

2019-07-10 02:14

打開西部大門 寶蘭高鐵2歲了

2019-07-10 02:14

旅客量破千萬 黑龍江機場騰飛

2019-07-10 02:14

連日暴雨 湖南「泡了湯」

2019-07-10 00:21

陸民戴1250萬百達翡麗手表 進入大陸海關被查

2019-07-09 19:28

河南64村醫爆集體離職 指上級剋扣：均拿不到45元

2019-07-09 18:49

滴滴調漲北京車價 網民：壟斷沒商量

2019-07-09 18:30

時速600公里！成都重慶間的超級通道已有眉目

2019-07-09 18:25

美女校花睡了40多名領導 從小科員升到副市長

2019-07-09 17:57

川妹子穿水手服被4女暴打 施暴者：穿這種衣服都要被揍

2019-07-09 17:23

《觀察站》被拔上海政協委員 新城董座遭宮鬥？

2019-07-09 17:09

勘災專人撐傘耍官威？貴州副鎮長：也不想讓他打

2019-07-09 15:33

709抓捕4週年 中國人權律師促當局停止迫害

2019-07-09 14:19
看更多

熱門文章

打破僵局！中美高層通話了 美豁免中110項關稅

2019-07-10 13:41

華春瑩「消失」4個月 港媒：正在黨校學習

2019-07-10 09:55

真人花木蘭額頭有「華為logo」、爸神似習近平…大陸吵翻天

2019-07-10 10:00

香港反送中 中國有人羨慕「我們沒這樣的機會」

2019-07-10 14:17

大媽瘋搶馬拉松補給品 以為「這是白送的」

2019-07-10 11:05

福建平潭11日開通至高雄海上客運航線

2019-07-10 19:50

武夷山機場下暴雨變「野生動物園」 有蛇有魚有黑麂

2019-07-10 16:09

梅州「客家幫」全滅 前統戰部長一審判無期徒刑

2019-07-10 14:11

陸首創「一個人」火鍋 為單身狗打造私密空間

2019-07-10 16:36

大陸導演拍「慰安婦」紀錄片票房破億 反遭家屬勒索

2019-07-10 15:32

美國商務部：不對國安威脅下 將解禁美企對華為供貨

2019-07-10 09:43

香港網民發起抵制TVB 寶礦力傳抽廣告

2019-07-10 13:16

台流返台人數增加 海基會：去年較2016年增加近兩倍

2019-07-10 17:30

環球時報點名黎智英何韻詩：挾洋自重 賣港賣國

2019-07-10 11:17

南寧警方偵破特大傳銷案 逮獲543人涉案近億元

2019-07-10 10:53

憂再現周子瑜事件 陸學者：北京應慎防突發影響

2019-07-10 13:17

香港「藍儂牆」遍地開花 便利貼成港人抗議新武器

2019-07-10 10:52

中共黨報：美對台軍售是危險遊戲 台海局勢更趨嚴峻

2019-07-10 11:21

中國大陸出身…港大校長批反送中示威者 學生轟可恥

2019-07-10 13:34

公安局長投資色情場所 充當保護傘遭雙開

2019-07-10 13:55

獐子島涉嫌財務造假 董事長吳厚剛終身市場禁入

2019-07-10 21:07

回應5訴求 港特首：送中條例已壽終正寢

2019-07-10 00:27

富比世：消費電子生產線移出中國的7大難題

2019-07-10 13:17

香港區選擬引「確認書」 黃之鋒抗議

2019-07-10 13:39

中國加快ETC布建 新唐下半年大啖ETC商機

2019-07-10 11:17

拒讓兒失去家庭…秋雨教會信徒1家6口 赴台尋來美庇護

2019-07-10 14:18

中美貿易談判恢復期間 中共將大量購買美國農產品

2019-07-10 10:42

中國官方打擊秋雨教會 1/5會眾都曾被拘

2019-07-10 14:20

超照騙！半年打賞直播主逾百萬 見到本尊內心只剩「…」

2019-07-10 17:08

沙田遊行周日登場 新增「反DQ」訴求

2019-07-10 13:40

「華爾街見聞」遭整改後 傳大陸網信辦考慮入股

2019-07-10 11:53

有魚、有蛇、有黑麂…武夷山暴雨 機場淹成動物園

2019-07-10 17:07

之前疑有糾紛…河南官員深夜帶隊拆遷 被屋主開車撞死

2019-07-10 17:07

中美海軍高層視訊會議 探討減少兩軍誤判

2019-07-10 11:10

劉鶴與賴海哲、米努勤通話 將重啟貿易談判

2019-07-10 09:30

港示威者公開張貼警員身分資料 遭撕去

2019-07-10 10:45

周小川：Libra代表數位貨幣趨勢 中國應未雨綢繆

2019-07-10 14:45

登陸150家電視台 「三星堆．榮耀覺醒」將開播

2019-07-10 09:29

港團促美通過 香港人權法案

2019-07-10 13:35

中國大陸6月CPI升2.7% 符合市場預期

2019-07-10 09:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top