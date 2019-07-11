傳承文化 羌族博物館 培訓小解說員

2019-07-11 01:54 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 許依晨 ／北川報導



北川羌族民俗博物館特訓一批羌族「小小解說員」帶領遊客遊覽博物館。 特派記者許依晨／攝影 分享 facebook 羌族是華夏五大母體民族之一，古老傳統文化豐富，流傳至今。大陸四川省北川羌族民俗博物館為保存並促進羌族的獨特文化，不僅以聲光等高科技效果呈現羌族生產生活的歷史和自然場景，也請來羌族「小小解說員」帶領遊客遊覽博物館，體驗羌族民俗文化。

現代羌族僅有30萬人，主要聚居在岷江等上游的高山峽谷地帶，居在四川省北川羌族自治縣的羌族人口約有9萬人，占大陸全國羌族總人口的三分之ㄧ。

據介紹，北川羌族民俗博物館目前館藏文物1500多件，其中123件是地震前老北川民俗博物館的藏品，其餘的都是地震後在羌區所徵集。 展出的民俗實物，涵蓋了戰國時期、漢朝、明朝、清朝等各朝代的陶器、羌綉，也有近現代的羊皮鼓和猴頭帽，以及紅軍長征在北川戰鬥時使用的刀槍。

北川羌族民俗博物館分為歷史篇、社會篇和文化篇三個展覽區域，「歷史篇」從「炎帝部落」和「大禹治水」等上古時代講述起；「社會篇」重現羌族的社會生產、社會關係、衣食住行、婚喪嫁娶和宗教信仰等社會形態；「文化篇」展示羌繡、羌笛、口弦、羌族歌舞、民間工藝等非物質文化遺產內容。

羌族文化產生於原始遊牧、農耕時代，又在一個相對封閉的環境中得以保存和傳承，但隨著經濟和社會快速發展，羌族人民逐漸擺脫貧困，與各民族一同步入現代社會，環境變遷，羌族傳統文化的淡化消失也成為必然的趨勢。

為使羌族文化得以代代相傳，博物館特訓了一批羌族「小小解說員」，小學四年級的蘇沛元表示，不是每一個小學生都有資格當解說員，經過選拔後再培訓，希望將羌族文化和特色介紹給外地哥哥姊姊們。