北川老縣城遺址 防震教育基地

2019-07-11 01:54 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 許依晨 ／北川報導



北川老縣城地震遺址，是汶川大地震災區中唯一整體原貌保留下來。 特派記者許依晨／攝影 分享 facebook 2008年5月12日汶川大地震帶給四川重大損傷和無盡悲痛，當初的重災區北川老縣城作為地震遺址被保留了下來。近年來，北川老縣城遺址每年都會接待大量的外地遊客和學生，過去的傷心地，化作防震教育基地，賦予遺址新的生命力。

北川老縣城地震遺址2010年5月對公眾適度開放，是汶川大地震災區中唯一整體原貌保留下來，不僅是受災最嚴重、破壞類型最全面，也是遇難人數最多的區域。

走進園區 建築物無一倖免

遺址園區入口設置一個告示牌，上頭寫道「近兩萬同胞在此安息，請勿嬉戲打鬧」，即已感受到沉重氛圍，走進園區，建築物無一倖免，不是倒塌成廢墟，就是殘破不堪。即使十一個年頭過去，時間彷彿仍暫停在強震的當下。來到地震遺址的民眾，都會自覺地停下腳步，在「深切緬懷5.12特大地震遇難同胞」公墓碑前默哀，許多人獻上鮮花致意，緬懷罹難者。

汶川特大地震紀念館遺址維護科解說員王華蓉表示，當時罹難者太多，為了防疫，將同胞集體掩埋在此地草坪下，原先是為建造電梯公寓所挖的基坑，沒想到成了上千名遇難同胞長眠的地方。

學生媽媽 年年掛白幅緬懷

園區中還有一片覆蓋亂石的山崩坍塌處，上頭一條白色橫幅格外醒目。王華蓉指出，這裡原是北川中學新校區，強震來襲，整個校園瞬間全被掩埋，白色橫幅是一名遇難學生媽媽掛的，「每年孩子的生日，媽媽都會換上新的白橫幅，每年的橫幅都會寫著一句話『孩子，爸爸媽媽想你』」。

為了原貌保存地震遺址，園區委託上海同濟大學對遺址的房屋進行支撐加固設計，以「最小干預」為保護原則，先後完成3期21棟房屋加固。王華蓉說，現在的遺址不只是提供緬懷的地震園區，同時也是科學研究之地，許多院校學生到此做生命探測、生命救援、工程力學、建築設計等研究，也有許多中小學校師生在此進行防災、避災演練，為遺址注入新的能量。