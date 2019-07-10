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之前疑有糾紛…河南官員深夜帶隊拆遷 被屋主開車撞死

2019-07-10 17:07世界日報 中國新聞組／北京10日電

戶主子撞死拆遷隊員被拘留。 翻攝自河南新聞
戶主子撞死拆遷隊員被拘留。 翻攝自河南新聞
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河南漯河市近日發生一宗因拆遷引發的血案，郾城區一名胡姓拆遷工作人員3日凌晨參與拆遷工作時，被王姓被徵收戶的兒子駕車撞傷身亡，當地警方已介入調查。另因該案時間點、撞人者和被撞者具公職身分等疑點重重引起關注。

新京報報導，3日凌晨，郾城區小李莊棚改項目指揮部組織工作人員50餘人，對小李莊被徵收人王某房屋實施拆除。2時55分左右，一輛汽車快速沖來，參與拆遷的一名工作人員躲閃不及被撞傷，當場身亡。

據了解，被撞男子姓胡，現年40多歲，為衛健委普通工作人員，抽調參與拆遷工作已好幾年時間。

當地知情人士透露，撞人者王某為建設局工作人員，王家的房屋在徵收拆除之列，因拆遷賠償沒有談攏發生衝突。

澎湃新聞報導，王某為被徵收人王恩忠的兒子。當時王某得知有人來拆房，怒而駕車撞人。該知情人還稱，事發前除王家外，當地32戶均已完成拆遷。

有評論質疑，「衛健委幹部咋幹拆遷的活？」是什麼原因讓一個衛生系統的幹部奔赴拆遷一線，又是什麼原因讓王某不惜魚死網破？

評論指出，「借調」衛健委的幹部拆遷，給公眾的觀感或許是，這場拆遷是靠權力來推動的，而非以法律為基礎。

此外，有人質疑，為何凌晨帶隊進行拆遷？此前當地回應因「城市管理抓得嚴，白天不允許大型機械進城」。但評論指出，「深夜拆遷」代表雙方未協商妥當，也意味既有利益的再分配爭議與糾紛。從這個角度看，「深夜帶隊拆遷」在形象上就先敗一城。

北京血案

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