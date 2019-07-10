大陸導演拍「慰安婦」紀錄片票房破億 反遭家屬勒索

2019-07-10 15:32 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



大陸慰安婦主題紀錄片「二十二」票房逾億元人民幣，導演郭柯曾公開指出，電影上映後扣除成本之後的票房收益將全部捐贈，用於對「慰安婦」歷史研究及倖存者的資助。之後，他兌現參與影片拍攝「慰安婦」的家屬給予了援助金。可是，從未參與演出者的家屬，則不斷打電話向他勒索要錢。

據紅星新聞報導，日前，有部分未參與出鏡的「慰安婦」家屬也開始向郭柯討要援助金，要求共同分享電影票房成果，而理由則是大家皆為「慰安婦」制度受害者，令郭柯大感無奈。

郭柯9日接受大陸媒體採訪時表示：「我拍攝時，這些老人已去世，我也沒見過他們的家屬，我並不知道他們的存在。然而在去年，他們換著人不停跟我打電話要錢。而且會說一些難聽的話。」

對於未曾謀面的「慰安婦」家屬向自己要錢，郭柯稱，「剩下的錢（票房利潤）我根本就是無權分配的，我只是電影的創作者，並不是『慰安婦』問題研究專家，我怎麼可能辨別出哪位是『慰安婦』的家屬，確認他們的身份並給他們發撫卹金呢？我負不起這樣的責任啊。」

郭柯表示，能理解他們也是「慰安婦」制度受害者，自己也很同情他們，「我建議他們可通過合理途徑申請救助資金，比如向上海師範大學教育發展基金會提出書面申請。但是，未在影片中出現的人，未給予我配合的人，於情於理，我也不該給他們錢。」

郭柯還說，自己對於參與出鏡的「慰安婦」家屬們已經給予了援助金，一共給了24人，「我已經做到了我所能做的。」

未參與影片拍攝的「慰安婦」受害者家屬堅持，郭柯在山西錄製紀錄片期間曾承諾，紀錄片如有盈利，將捐獻給受害者或其家屬。

他們還稱，雖然大部分老人已去世，未直接在「二十二」中出現，但該片屬「慰安婦」題材紀錄片，「她們都是『慰安婦』，沒有她們的努力，就沒有這個題材。沒有這個題材哪有你的電影。主要是電影賺錢了，有必要給其他受害者和家屬錢。拿我們母親的名聲賺錢，反而把錢給別人花。為甚麼？」