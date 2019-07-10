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《黑鏡》劇情成真？ 社會信用體系即將籠罩香港

拒讓兒失去家庭…秋雨教會信徒1家6口 赴台尋來美庇護

2019-07-10 14:18世界日報 中國新聞組／綜合報導

成都秋雨聖約教會2018年遭遇官方打壓，100多名信徒被捕，並禁止信徒子女在教會學校就學。教會信徒廖強一家六口日前持旅遊簽證赴台，期待政府能延長居留期，以完成來美庇護的申請。

中央社報導，成立於2005年的成都秋雨聖約教會，是中國官方控制之外的家庭教會。創會牧師王怡在從事神職前，曾是自由派學者，研究中國憲政轉型，著述頗豐。但因每年5至6月固定舉辦「為國家禱告月」以紀念五一二汶川強震和六四事件，導致長期受到官方嚴控。

廖強指出，2018年12月9日晚間，當地政府大舉逮捕了王怡、幾位教會長老和超過100位信徒。「警方先把你家裡斷電，等信徒開門出來看時，就把人控制住給帶走了。」

有感於中國的教育體制強調無神論，秋雨教會的信徒在2012年共同募資成立教會學校，在2018年底被取締前，已經有小學到大學和一所神學院的架構，共有100多名學生。直到2018年底，廖強11歲的大兒子都還在該校就讀。

除了大女兒任瑞婷和11歲的大兒子，廖強夫婦還收養一位三歲的養子。他說，一旦政府剝奪了對子女的撫養權，曾是孤兒的小兒子又要再度失去家庭，他完全無法接受。因此，為了子女的未來，他決定帶著全家逃亡海外。

任瑞婷今年初申請美國簽證時因故失敗，當時她也向簽證官表達了自己家庭所受到的迫害。而簽證官建議可到泰國申請聯合國難民署的難民資格。但廖強一家人研究過後，發現在泰國申請難民身分曠日費時，可能會拖到半年以上。他並指出，以往曾有泰國的中國難民，被中共的眼線強行帶回國，因此幾經考慮，決定放棄到泰國申請庇護。

於是，廖強一家和女婿彭然共六人，申請了赴台「醫美健檢」的自由行簽證。為躲避地方政府追蹤，他們先離開四川，從另一省搭機到泰國，再於7月4日抵達台灣。但由於在台簽證只有15天，廖強一家尋求人權團體的協助，向政府爭取延長簽證，直到成功申請來美庇護的資格。

廖強感嘆，自己從未想過有一天要逃離家鄉，但自己真的是「走投無路了」。而他知道台灣目前沒有「難民法」，也了解政府的難處，因此只求政府能多給自己和家人一段居留時間，以完成到美國的庇護申請。

台灣陸委會對此表示，難民法尚未完成立法程序，有關中國大陸人民申請庇護的相關處理機制尚未完備。但人權是普世價值，政府會在考量國際慣例、相關法律規範和人權保障及人道精神下，妥適處理相關個案。

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