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北京觀察／身後哀榮 不同凡響

2019-07-10 14:10世界日報 文／雲上風

北京這兩天有件官場和民間都有點轟動的事，那是因北京人稱「老市長」的張百發病逝而起。按理說中共高官老幹部病逝的隨時都有，怎會變得轟動呢，這與張百發的「平民市長」稱號有關，因為在他身後，官場民間兩個方面，都有「謹此一人」的致哀之舉。

張百發16歲就當鋼筋工，參加建設了北京人大會堂等重要建築，以「青年突擊隊長」而成全國勞動模範，然後由企業負責人進官場，先後在國家建委、北京市任職，1997年退下，7月5日病逝北京。

作為「平民市長」，張百發一生有許多傳奇故事，但現在要講他身後的特別故事，那就是作為中共省部級官員，卻有那麼多不同方面的國家級高官，以不同方式來致哀；而作為中共高幹，居然有那麼多平民來為他辦後事，或以不同方式來紀念他。

誰都知道，中共有很多官場規矩，特別是身後事的官場規矩。但在張百發病逝後，中共最高領導人習近平即對張百發病逝表示哀悼，並向家屬慰問。與之同時，前任中共中央總書記江澤民也來電致哀和要以個人名義送花圈。

在習江之外，現任或前任中共高官致哀、慰問家屬和送花圈就更多了，現任前任中共中央政治局常委級的有王歧山、俞正聲、曾慶紅、羅幹、李鵬、吳官正、栗戰書等；現任前任中共中央政治局委員級的有李源潮、王晨、蔡奇、郭金龍、劉琪、賈春旺等，省部級官員就更多了，這在官場可以說是極為罕見。

張百發不僅官聲好，民間人緣更好。北京人聞訊，多以不同方式悼念他們的「老市長」，北京戲曲界更全體哀悼，在北京長安大戲院二樓貴賓室，設立張百發靈堂，供北京人哀悼，這也是前所未見。

北京中共習近平
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