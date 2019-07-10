公安局長投資色情場所 充當保護傘遭雙開

2019-07-10 13:55 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



湖南省靖州縣國際商貿城二樓的「金海灣」休閒酒店，一度熱鬧非凡、顧客盈門。日前，酒店被查封。後來紀檢監察機關查出，酒店的實際投資人其實是靖州縣副縣長、縣公安局局長楊建國，副局長陳再安，派出所所長楊春等人。他們和商人組成利益同盟，為了錢，縣公安局長、副局長等人充當色情場所「保護傘」。

據澎湃新聞，2016年2月，靖州縣國際商貿城二樓，新開了一家名叫「金海灣」的休閒酒店，表面上看，酒店主營業務是住宿、足浴、按摩，實際上，暗藏淫穢色情服務。

問題是，在其他同行酒店三天兩頭被靖州公安掃黃，不得不關門整頓的時候，金海灣休閒酒店卻絲毫沒有受到影響，生意反而更加火爆。樹大招風，民眾對金海灣的舉報不斷，可當時的靖州縣公安局卻一直按兵不動。

這一切，都源於時任靖州縣副縣長、縣公安局局長楊建國等人的包庇縱容。

報導稱，「金海灣」休閒酒店的老闆儲某想開帶有色情服務的洗浴城牟取暴利，但開展涉黃業務風險比較大，於是在酒店籌備期間，他就開始尋求「保護傘」。

儲某以前就認識楊建國。看到楊建國當了縣公安局長，他覺得發財的機會到了，便邀請楊建國等人入夥，充當其「保護傘」。

在儲某承諾的高額分紅誘惑下，時任靖州縣公安局局長楊建國、副局長陳再安、某派出所負責人楊春分別投資20萬元，入股「金海灣」休閒酒店，警商勾結的利益同盟就這樣結成。

楊建國等人入股「金海灣」以後，靖州公安機關就把其他的涉黃場所封了，但是唯獨沒有查封「金海灣」。這猶如和尚頭上的蝨子，更加引起社會的關注，群眾反映也更加強烈。